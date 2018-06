Kulturnachrichten

Samstag, 9. Juni 2018

Tote-Hosen-Sänger Campino erleidet Hörsturz Zweites Berlin-Konzert und Auftritt in München abgesagt Der Sänger der Toten Hosen, Campino (55), hat einen Hörsturz erlitten. Das für Freitagabend geplante zweite und ausverkaufte Konzert der Band in der Berliner Waldbühne falle deshalb aus, teilte die Band via Twitter und Facebook mit. Der Hörsturz sei am Freitagmorgen diagnostiziert worden. In der Erklärung der Band hieß es, die Absage erfolge auf Anweisung der Ärzte und "schweren Herzens". Die Band bemüht sich um einen Ersatztermin. Wenig später wurde dann auch ein eigentlich für Sonntag geplanter Auftritt beim Münchner Festival "Rockavaria" abgesagt. Wie es weitergeht, gibt die Band so bald wie möglich bekannt.

Clemens Meyer wird Stadtschreiber von Bergen-Enkheim Prägende Stimme der Gegenwartsliteratur Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer wird neuer Stadtschreiber von Bergen-Enkheim. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis werde am 31. August auf dem Berger Marktplatz verliehen, teilte die Kulturgesellschaft des Frankfurter Stadtteils mit. Meyer werde für ein Jahr im Stadtschreiberhaus wohnen und arbeiten können. Festredner sei der Journalist und Autor Jens Bisky. Der 1977 in Halle an der Saale geborene Clemens Meyer gehöre zu den prägenden Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, hob die Jury hervor. Den Autor interessiere sowohl die Suche der Menschen nach Liebe und Glück wie auch ihr Aufbegehren und Scheitern.

US-Fernsehkoch Anthony Bourdain gestorben Er wurde 61 Jahre alt Anthony Bourdain, der US-amerikanische Starkoch und Bestsellerautor, ist tot. Der Sender CNN, für den Bourdain mehrere Reportagen gedreht hatte, bestätigte seinen Tod. Er wurde danach am Freitag in Straßburg in seinem Hotelzimmer aufgefunden. "Seine Liebe zu großen Abenteuern, neuen Freunden, gutem Essen und Trinken und den bemerkenswerten Geschichten der Welt machten ihn zu einem einzigartigen Geschichtenerzähler", erklärte der Sender. Für Aufsehen gesorgt hatte Bourdin mit seinem Buch "Geständnisse eines Küchenchefs: Was Sie über Restaurants nie wissen wollten". Seine Dokumentationen waren in Deutschland unter anderem bei Kabel Eins zu sehen.

Verschollenes Coltrane-Album wiederentdeckt Jazz-Legende nahm Platte 1963 auf Nach mehr als 50 Jahren wird ein lange verschollenes Album der Jazz-Legende John Coltrane jetzt veröffentlicht. Die noch nie öffentlich gespielte Platte "Both Directions at Once: The Lost Album" kommt Ende des Monats auf den Markt. Die Veröffentlichung sei, "als ob man eine neue Kammer in der Großen Pyramide finden würde", erklärte der Jazz-Saxophonist Sonny Rollins, ein Freund Coltranes.

Coltrane spielte die sieben Stücke 1963 mit seinem Quartett ein. Die Tonbänder mit den Aufnahmen zu dem verschollenen Abum wurden von der Familie von Coltranes erster Frau Juanita Naima Coltrane entdeckt. Sie hatte die Bänder in ihrem Haus aufbewahrt.