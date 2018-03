Toots & The Maytals beim Rudolstadt-Festival Die legendären Hitlieferanten aus Jamaika

Moderation: Carsten Beyer

Toots & The Maytals beim Rudolstadt-Festival (Jörg M Unger)

Er gilt als Geburtshelfer des Reggae: Frederick "Toots" Hibbert, Sänger und Gitarrist aus May Pen in Jamaika.

Mit seiner Single "Do The Reggae" hat Toots dem Genre vor 50 Jahren den Namen gegeben, er hält in seiner Heimat den Rekord an Nr. 1-Singles (31 Stück) vor Bob Marley und Peter Tosh - und er steht noch immer mit seinen Maytals auf der Bühne.

Deren Auftritt im Heinepark vor rund 7000 begeisterten Zuschauern bildete den krönenden Abschluss des Rudolstadt- Festivals 2017: Ein Feuerwerk aus Reggae, Ska, Soul und Rhythm 'n' Blues von einem Musiker, der trotz seiner 73 Jahre noch immer vor Spielfreude sprüht.

Aufzeichnung vom 09.07.2017

Große Bühne, Heine-Park