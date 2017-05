Kulturnachrichten

Donnerstag, 25. Mai 2017

Timothy Garton Ash erhält Karlspreis der Stadt Aachen Historiker wird für seine Verdienste um die europäische Einigung geehrt Der britische Historiker Timothy Garton Ash wird heute mit dem Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet. Das Karlspreis-Direktorium würdigt den 61-Jährigen Professor als "herausragenden Wissenschaftler, der mit Leidenschaft und intellektueller Schärfe den Weg der Europäischen Union begleitet und kommentiert". Die Arbeit Garton Ashs gebe "der Gemeinschaft auch gedankliche Tiefe". Außerdem werbe er trotz des Brexits für eine enge Bindung zwischen Großbritannien und der EU, heißt es in der Begründung. Die Laudatio beim Festakt im Aachener Krönungssaal hält Bundespräsident Steinmeier. Der undotierte Karlspreis wird traditionell am Himmelfahrtstag verliehen. Mit ihm werden seit 1950 Persönlichkeiten und Institutionen ausgezeichnet, die sich um die Einigung Europas verdient machten. Zu den früheren Preisträgern zählen der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, Bundeskanzlerin Merkel und Papst Franziskus.

Protest gegen Behördenwillkür in der Türkei Französischer Fotograf im Hungerstreik Ein in der Türkei festgenommener französischer Fotograf ist in den Hungerstreik getreten. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen hat Mathias Depardon bereits seit Tagen nichts gegessen. Der in der Türkei ansässig gewesene Fotograf war für das Magazin „National Geographic im Einsatz. Am 8. Mai wurde er in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Provinz Batman festgenommen. Von türkischer Seite gab es keinen Kommentar zu den Gründen für seine Festnahme.

Art Berlin zeigt auch Kunst des 20. Jahrhunderts Das meldet das Kunstmagazin "Monopol" Im September werden die Art Berlin Contemporary und die Art Cologne erstmals zusammenarbeiten. Das ist seit einigen Wochen bekannt. Nun gibt es auch Einzelheiten zur Art Berlin: Im Unterschied zur ABC wird nicht nur ganz neue Kunst gezeigt, sondern auch Kunst des 20. Jahrhunderts. Im Untertitel heißt die Messe nun "Fair for Modern and Contemporary Art". Auch das bisherige Format der Einzelpräsentationen wird aufgegeben. 100 Galerien nehmen an der Messe teil. Die Teilnehmerliste wird demnächst bekanntgegeben.

Facebook blockiert Holocaust-Leugnung nur in vier Ländern Das berichten der britische "Guardian" und die "Süddeutsche Zeitung" „Wir respektieren regionale Gesetze, wenn die Regierung deutlich gemacht hat, dass sie deren Umsetzung nachgeht“. So steht es in Schulungsunterlagen für Facebook-Mitarbeiter. Die Leugnung des Holocaust ist in 14 Ländern illegal. Aber "wir beziehen es nur auf die vier Länder, die dieses Thema bei uns aktiv verfolgen“ . Das sind laut dieser Unterlagen Deutschland, Großbritannien, Österreich und Israel. Dementsprechend entferne Facebook keine entsprechenden Inhalte „bis ein Land den politischen Willen nachgewiesen hat, nationale Zensurgesetze durchzusetzen“. In einer offiziellen Facebook-Mitteilung heißt es: „Wir nehmen Holocaust-Leugnung sehr ernst und entfernen diese beispielsweise in Deutschland. Wir erkennen die Bedeutung der Holocaust-Leugnung in Deutschland und in anderen Ländern und stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter hierzu entsprechend trainiert und sensibilisiert sind.“