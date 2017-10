Thrillerautor Sebastian Fitzek "Wäre ich kein Weichei, könnte ich nicht über grausame Dinge schreiben"

Moderation: Susanne Führer

Der Schriftsteller Sebastian Fitzek (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Sebastian Fitzek ist einer der erfolgreichsten Thrillerautoren Deutschlands. Auch in seinem neuen Buch "Flugangst 7A" geht es wieder um menschliche Urängste. Wir sprechen mit ihm über Flugangst, Weicheier und Psychopathen.

In wenigen Tagen erscheint Sebastian Fitzeks 15. Psychothriller: "Flugangst 7A". Wahrscheinlich wird er, wie seine Vorgänger, sofort an die Spitze der Bestseller-Listen schießen. Fitzek sagt zwar gern, in den Büchern von Kollegen ginge es weitaus grausamer zu, aber wer zart besaitet ist, sollte nicht zu einem Fitzek greifen: Mütter missbrauchen ihre Söhne, ein 14-jähriges Mädchen tötet seine Mutter, und "das splitternde Geräusch der brechenden Nase und die aufknackende Schädeldecke" zeigen, dass die Gewalt nicht nur in der Phantasie der Leser stattfindet. Verblüffend der Kontrast zum Autor: ein Lieblings-Schwiegersohn-Typ, freundlich, charmant, verheiratet und Vater dreier Kinder.

Susanne Führer hat auf der Buchmesse in Frankfurt mit Sebastian Fitzek gesprochen - über Flugangst, Weicheier und Psychopathen. Das Interview können Sie in unserer Sendung "Im Gespräch" am 16.10.2017 um 9.05 Uhr hören.