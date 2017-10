Thomas Medicus: "Nach der Idylle" Wer ist "dieser Deutschland"?

Thomas Medicus im Gespräch mit Hans Dieter Heimendahl

Hat Deutschland zwei Mal ganz durchmessen: Thomas Medicus. (Deutschlandradio / David Kohlruss)

Der Publizist Thomas Medicus ist für sein Sachbuch "Nach der Idylle" quer durch Deutschland gereist. In seiner "Reportage aus einem verunsicherten Land", wie es im Untertitel heißt, beschreibt er die Veränderung der sozialen Wirklichkeit anhand von Biografien.

Am Anfang habe ihn die Graffity-Aufschrift "Wer ist dieser Deutschland?" inspiriert, sagt Thomas Medicus. Er reiste in der Nord-Süd- und in der Ost-West-Richtung zwei Mal quer durchs Land: vom Tegernsee bis nach Flensburg, von Görlitz bis nach Aachen. In seinem "erzählerischen Buch", wie er es selbst nennt, wollte er hinter die Fassaden dieses ökonomisch erfolgreichen Landes schauen.