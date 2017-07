Theologie trifft Therapie? Von der Sehnsucht nach Heilung

Von Ludger Verst, Dreieich

Die Figur der "Momo" verhält sich wie eine Seelsorgerin. (picture alliance / dpa / Jahnke)

In der Seelsorge steckt eine therapeutische Kraft. Heilsame Seelsorge nennt der Klinikseelsorger Ludger Verst diese Methode, die vor allem darauf setzt, die natürlichen Heilungskräfte in den Ratsuchenden wahrzunehmen und zu fördern. Die könnten dann wahrhaft "Berge versetzen".

Der Wunsch nach Heil und Heilung, nach Gesundheit und Glück durchzieht die Geschichte der Menschheit. Diese Sehnsucht ist heute so groß wie schon zur Zeit Jesu, von dessen heilvollem Wirken vor allem die Evangelien erzählen. Die Religionen existierten selbst lange Zeit als überzeugende und wirksame therapeutische Methoden. Inzwischen drückt sich die Hoffnung auf professionelle Hilfe in einer rasanten Ausdifferenzierung medizinischer Fachgebiete aus. Die Psychiatrie zum Beispiel hat sich zu einem eigenständigen medizinischen Fach entwickelt. Auch in kirchlichen Handlungsfeldern haben Entwürfe einer heilenden Seelsorge Konjunktur. Wäre es nicht wichtig, diese Dimension der Seelsorge, die therapeutische Kraft, die in der Rede von und in der Hinwendung zu Gott grundsätzlich steckt, noch stärker bewusst zu machen und in den Vordergrund zu stellen? Sollten sich angesichts der enormen Heilungssehnsucht der Menschen Theologie und Seelsorge nicht selbst viel mehr als heilend und therapeutisch erweisen?

"Wenn es um unseren Glauben geht, sind wir alle Experten. Zumindest glauben wir das", schreibt Ulrich Schnabel zu Beginn seines Buches "Die Vermessung des Glaubens", um dann auf den nächsten über 500 spannend zu lesenden Seiten zu beweisen: Vieles am Glauben ist Glaubenssache, aber auch die Wissenschaft kann Erkenntnisse zum besseren Verständnis des Phänomens "Religion" beitragen. Zahlreiche Forschungen, Statistiken und Experimente belegen, dass kulturelle, aber eben auch biologische, medizinische und psychologische Aspekte des Menschseins im Verständnis von Glauben und Religion eine Rolle spielen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich vor allem die medizinische Forschung für die Frage interessiert, ob "Religion" tatsächlich heilsam wirken könne — und wenn ja, wie dies zu erklären sei.

Jährlich erscheinen Hunderte von wissenschaftlichen Artikeln und Studien, die sich mit der Beziehung zwischen Religion und Gesundheit befassen; eine Reihe von ihnen will herausgefunden haben, dass religiöse Menschen tatsächlich weniger unter Angst und Depression litten, weniger Drogen konsumierten, oftmals ein stärkeres Immunsystem und auch eine höhere Lebenserwartung hätten als nicht-religiöse Menschen. Was aber ist dran an solchen Studien? Ganz oben auf der Liste der Themen, die gern untersucht werden: Wie steht es um die Heilkraft des Betens? Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Die Annahme, durch Gebete für fremde Menschen ließe sich irgendeine Art von unabhängig vorhandener, göttlicher Energie mobilisieren, kann nicht bestätigt werden. Zumindest im Kontext wissenschaftlicher Studien lässt sich ein solch externer Einfluss auf Kranke nicht beobachten. Doch wäre es voreilig, Gebeten oder anderen Heilungspraktiken damit jede Wirkung abzusprechen. Denn auf individueller, subjektiver Ebene können sie sehr wohl einen Effekt haben, meint auch unser Buchautor Ulrich Schnabel:

"Wer den Einfluss von Gebeten oder religiösen Praktiken auf einen Krankheitsverlauf erforschen will, tut (…) gut daran, genau nach der Einstellung des jeweiligen Patienten zu fragen. Das zeigen zum Beispiel (…) die Ergebnisse des Religionswissenschaftlers und Psychologen Sebastian Murken (…). Er und seine Mitarbeiter haben in der Onkologischen Rehabilitationsklinik in Bad Kreuznach die Rolle der Religiosität bei der Bewältigung von Brustkrebs untersucht und festgestellt, dass Religion zwar helfen kann — aber nur unter bestimmten Bedingungen. Eine hilfreiche Stütze im Glauben fanden Murkens Studie zufolge jene Patientinnen, die hochreligiös waren und ein positives Gottesbild hatten. Nach dem Motto "Was der Herr tut, das ist wohlgetan" konnten sie selbst ihrer Krankheit etwas abgewinnen, sie annehmen und konstruktiv mit ihr umgehen. Wer dagegen das Bild eines strengen, strafenden Gottes im Herzen trug, litt in der Klinik verstärkt unter Angst- und Depressionszuständen; diese Patientinnen machten sich eher religiös begründete Vorwürfe und setzten sich damit noch zusätzlich unter Druck. Und die unentschiedenen Vertreterinnen einer 'mittleren Alltagsreligiosität' waren in der Klinik vor allem von Verunsicherung und Zweifeln geplagt. — Der Glaube kann also, je nach Einstellung, sowohl eine positive wie eine negative Wirkung haben."(1)

Als Diakon und Krisenseelsorger im Bistum Mainz kenne ich viele Menschen, die in existenziell bedrohlichen Situationen auf ihren Glauben setzen, ja, oft nach langer Zeit auch ihren Kinderglauben wiederentdecken. Es gehört offensichtlich zu den natürlichen Heilungskräften in uns selbst, dass gerade dort, wo herkömmliche Methoden der Bewältigung und Heilung an ihre Grenzen stoßen, sich innere Potenziale als ungeahnte Kraftreserven bemerkbar machen. Wo im Leben der Untergang droht und auch der schnelle, fromme Wunsch nach Heilung nicht in Erfüllung geht, erlebe ich Menschen, die in verblüffender Weise ein Gespür für sich entwickeln und ein Wachsein für das, was wichtig, und für das, was richtig ist in ihrem Leben. Wann immer das passiert, wird das Vertrauen in die inneren Selbstheilungskräfte, ohne die weder Therapie, Beratung, noch Seelsorge wirken könnten, neu belebt. Das Verblüffende dabei ist: In dem Maße, in dem ich dieses Vertrauen in die innere Kraft eines Ratsuchenden selbst spüre und erlebe, wirkt das Geschehen, in das unser Beratungsgespräch oder Seminar eingebettet ist, verändernd und heilsam.

Ich verzichte bewusst auf ein von außen gesteuertes, inhaltliches Eingreifen in das Gesprächsgeschehen — es sei denn, mein Gegenüber bittet darum. Das kommt manchmal vor, z.B. wenn jemand fragt, inwiefern ich, der ich doch Theologe sei, auch hier und jetzt Gott am Werke sehe. Anders als manch anderer in Beratung und Seelsorge sehe ich meine Aufgabe in der Regel darin, etwas wahr- und ernstzunehmen, zu fördern und zu unterstützen, was bereits als Potenzial da ist und was sich von innen heraus als ein Prozess ereignet. Mit dem Evangelisten Matthäus teile ich die Überzeugung, dass Menschen ihre Ziele und die Wege dorthin besser kennen als ein Seelsorger oder Therapeut: "Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berge sagen: Rück’ von hier nach dort!, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein".

Patienten und Menschen in Lebenskrisen, aber auch viele Angehörige therapeutischer und anderer helfender Berufe lassen sich gern von dem Ideal leiten, dass ein Mensch von Grund auf heil werden und so zu einem glücklichen Leben finden könne. Mittels medizinischer und therapeutischer Verfahren müsse es doch heute möglich sein, schnell und am besten ein für allemal gesund und leidensfrei zu werden. Wiewohl solche Ziele durchaus wünschenswert sind, dürfte dieses Ansinnen aus der Perspektive von Theologie und Seelsorge auch kritisch zu betrachten sein.

Wolfgang Reuter, Theologieprofessor und seit vielen Jahren Klinikpfarrer im Erzbistum Köln, weist darauf hin, dass es — im Unterschied zum vielfach überzogenen Gesundheits- und Ganzheitsideal — darauf ankomme, Leidenserfahrungen nicht einfachhin und möglichst schnell loszuwerden, sondern als ganz normale menschliche Erfahrungen von gesunden, behinderten und kranken Menschen in den Blick zu nehmen und zu würdigen.

Er sagt, die Seelsorge sei gut beraten, sich von Charakterisierungen wie "heilend" oder "therapeutisch" zu trennen, um in dieser Abgrenzung ihre eigene Perspektive anzubieten, die er als "heilsam" bezeichnet. "Heilsame Seelsorge" bringe seines Erachtens einen Perspektivwechsel mit sich. Sie könne sich nur dort als "heilsam" erweisen, wo sie sich an die Seite leidender, kranker und behinderter Menschen stelle, ohne gleich von ihnen Heilung oder therapeutischen Fortschritt zu erwarten. Der Ort des Seelsorgers sei dort, wo nach allem therapeutischen Bemühen Linderung, Besserung oder Heilung gerade nicht zu erwarten seien.

Beispielhaft hat das — nach meiner Überzeugung — Jesus getan, indem er sich bedingungslos solidarisch an die Seite der Leidenden stellte. Sein Handeln war keine Stellvertretung, aber ein Akt, der Wirklichkeit verändert hat: in der Würdigung des Menschlichen, des Gebrechlichen, des um Sinn Ringenden überhaupt. Wenn es stimmt, dass Sinn an biografischen Brüchen und Schnittstellen entsteht, dann ist der Gekreuzigte und Auferstandene die Sinnquelle schlechthin. Heil und Gottesnähe entstehen nicht durch Leiden. Erlösung geschieht nicht durch das, was Jesus getan hat, durch sein Werk, sondern durch das, was er ist: seine Person. Das Erlösungsgeschehen hat mit der ganzen Lebensweise und Existenz des Jesus von Nazareth eine verbindliche, verdichtete Dramatik erfahren, die zeigt: Die Person, das Individuum kann nicht kaputt gemacht werden, weil der liebende, der leidende und mitgehende Gott auf seiner Seite steht.

In ähnlicher Weise erlebe ich in seelsorglichen Beziehungen, unabhängig von Konfession und Religion, auch die Ratsuchenden. In ihnen ist als Person etwas angelegt, das "unkaputtbar" ist. Das Gespür dafür mag im Moment verschüttet sein, aber grundsätzlich ist es da. Das zeigt sich meistens im Gespräch. Ob nämlich der Seelsorger, der Beratende, wahrnimmt und ernstnimmt, dass es dieses Gespür für den eigenen Weg im Ratsuchenden tatsächlich gibt. Die Atmosphäre, die als Folge dieses wertschätzenden In-Beziehung-Seins entsteht, wird mir als ein zentraler machtvoller Faktor für Veränderung immer mehr bewusst. Dies ist ein Denken und Handeln, das in unserer effizienz- und leistungsbezogenen Gesellschaft eher ungewöhnlich ist.

Die Frage nach der heilenden Dimension der Seelsorge und ihrer therapeutischen Kraft, die ja am Anfang unserer Sendung stand, lässt sich nunmehr als ein Grundanliegen der Theologie selbst erkennen und beantworten. Im Unterschied zu Positionen, die eine strikte Trennung von Therapie und Seelsorge für sich in Anspruch nehmen, betrachte ich seelsorgliches Arbeiten als ein Beziehungsgeschehen in therapeutischem Sinn. Ich habe Seelsorge als eine Begegnung von Person zu Person beschreiben können, in der Beratender und Ratsuchender authentisch miteinander in Beziehung treten. Der Kern einer solchen Beziehung besteht darin, dass der Ratsuchende wahrnimmt, dass ihn der Beratende in der Art und Weise seines Erlebens und Sprechens einfühlsam und unbedingt wertschätzend annimmt. Diese Beziehung zwischen Beratendem und Ratsuchendem ist die Therapie.

Schon die frühe Therapieforschung hat die Relevanz einfühlsamer Beziehungen für psychische Entwicklungen ebenso nachweisen können wie die Forschung in der Entwicklungspsychologie. Neuere Ergebnisse, insbesondere aus der Neurobiologie, bestätigen dies. Personzentrierte Seelsorger sprechen heute von Beziehungstiefe, die in einer einfühlsamen Begegnung erreicht werde. Im Zuhören erfahren sie, wonach Menschen streben, wenn sie in Freiheit sich entscheiden können: Was ist mein Lebensziel? Wonach suche ich? Was ist mein Sinn? Fragen, die jedes Individuum für sich, auf je eigene Art stellen und beantworten muss. Als Berater und Seelsorger höre ich solche Fragen in unterschiedlichster Form.

Menschen, die sich in persönlicher Not befinden, versuchen, die Richtungen, die ihr Leben nimmt, kennenzulernen, zu verstehen oder auch neu zu bestimmen, um — wie Søren Kierkegaard es ausgedrückt hat — "das Selbst zu sein, das sie in Wahrheit sind". Es heißt: "Glauben kommt vom Hören". Stimmt. Und Seelsorge? — Wer sich um die Seele anderer sorgt, muss zuhören. In dieser Hinsicht können sich Seelsorgerinnen und Seelsorger immer noch viel bei Michael Endes "Momo" ablauschen. Mit der Geschichte vom kleinen Mädchen, das so gut zuhören kann und damit andere zu ihrem "wahren Selbst" verhilft, möchte ich mich von Ihnen verabschieden:

"Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Hörer sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dumme Leute plötzlich auf sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.

Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören."(2)

(1) Schnabel, Ulrich, Die Vermessung des Glaubens. Forscher ergründen, wie der Glaube entsteht und warum er Berge versetzt, München 2010, S.43

(2) Ende, Michael, Momo, Wien 1973, S. 14f