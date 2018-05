Theater Cottbus: Stiftungsrat für Entlassung von Christ

Dienstag, 8. Mai 2018

Nach Vorwürfen über den Führungsstil des Generalmusikdirektors des Cottbusser Staatstheaters hat sich auch der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) für eine vorzeitige Beendigung der Anstellung ausgesprochen. Die Mitglieder des Gremiums seien betroffen über die Vorwürfe der Musiker gegen Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ, hieß es in einer Mitteilung nach einer außerordentlichen Sitzung des Stiftungsrates. Christ sei ein herausragender Dirigent und habe dem Orchester des Staatstheaters zu überregionalem Renommee verholfen. Trotzdem unterstütze man die Absicht von Intendant Martin Schüler, die Anstellung von Christ vorzeitig zu beenden. Der Vorstandsvorsitzende der Kulturstiftung, Martin Roeder, hatte Ende April mitgeteilt, Christ sei bis zum Ende der Spielzeit beurlaubt - und es werde die Beendigung des Arbeitsverhältnisses angestrebt. In den vergangenen Wochen war Kritik über Christs Führungsstil immer lauter geworden. Die Rede ist von cholerischen Ausfällen und Beleidigungen im Arbeitsalltag, über Jahre. Die Theaterleitung regte eine Auszeit Christs und einen Mediationsprozess an. Der Generalmusikdirektor dagegen habe eine Vertragsauflösung ins Spiel gebracht, hieß es.

Sitze können jetzt neu besetzt werden

Die krisengeplagte Schwedische Akademie macht Platz für neue Mitglieder in der Jury für den Literaturnobelpreis. Vier Rücktritte seien genehmigt worden, teilte das Gremium mit. Die Mitglieder Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg und Kerstin Ekman seien nun offiziell ausgetreten. Damit können ihre Sitze neu besetzt werden. Möglich wurde das erst durch das Eingreifen von Schwedens König Carl XVI. Gustaf, der die jahrhundertealten Statuten der Akademie um ein Rücktrittsrecht ergänzte. Zuvor wurden die Plätze auf Lebenszeit vergeben und durften erst nach dem Tod eines Mitglieds neu besetzt werden - unabhängig davon, ob sich das Mitglied noch aktiv engagierte oder nicht. Aktuell sind in der Schwedischen Akademie nur noch 10 der einst 18 Mitglieder aktiv. Mehrere legten ihre Arbeit aus Protest dagegen nieder, wie die Akademie mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal umging. In Folge dessen wird in diesem Jahr kein Literaturnobelpreis vergeben. Die Jury verschob die Verleihung in der vergangenen Woche um ein Jahr auf 2019.