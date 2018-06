Kulturnachrichten

Dienstag, 12. Juni 2018

Theater Cottbus: Musikdirektor zieht vor Gericht Evan Alexis Christ klagt gegen Kündigung Die Krise am Staatstheater Cottbus um den dortigen Führungsstil beschäftigt inzwischen auch die Justiz. Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ wendet sich mit einer Kündigungsschutzklage gegen seinen Arbeitgeber, wie das Arbeitsgericht Cottbus mitteilte. Die 4. Kammer werde die Zivilklage am 2. Juli verhandeln. Die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) will sich von Christ trennen, wie unlängst bekannt wurde. Er ist derzeit beurlaubt. Hintergrund des Ärgers sind öffentlich gewordene Vorwürfe aus dem Ensemble gegen Christ wegen dessen Führungsstils. Die Querelen an Brandenburgs einzigem Staatstheater hatten bereits zur Folge, dass dem Theater-Stiftungschef Martin Roeder fristlos gekündigt wurde und dass auch der Intendant Martin Schüler nach der aktuellen Spielzeit aufhören wird.

Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf vor dem Aus Keine Genehmigung für das Gelände Für das Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf gibt es keine politische Mehrheit im Stadtrat. Nach den Grünen hat auch die Ratsfraktion der CDU entschieden, das Mega-Event auf einem Messeparkplatz abzulehnen. Sheeran sollte nach den bisherigen Plänen am 22. Juli in Düsseldorf vor 85.000 Zuschauern auftreten. Zwar sind die Tickets längst verkauft, doch lag bis zuletzt keine Genehmigung für das Gelände vor. Am Mittwoch sollen mehrere Ausschüsse des Stadtrats zusammenkommen und entscheiden, ob für Sheeran der geltende Bebauungsplan samt vorgeschriebenem Nutzungszweck außer Kraft gesetzt wird.

Unterstützung für den Künstler Pjotr Pawlenski Seit acht Monaten in Pariser Gefängnis in Untersuchungshaft In Paris haben heute zehn Künstler, eine Richterin und ein Regisseur auf der Place Vendôme für die Freilassung des russischen Aktionskünstlers Pjotr Pawlenski protestiert. Er befindet sich seit acht Monaten in einem Pariser Gefängnis in Untersuchungshaft. Im Oktober vergangen Jahres hatte Pjotr Pawlenski an der Banque de France in Paris Feuer gelegt und wurde am 16. Oktober wegen Sachbeschädigung verhaftet. Im Juni 2016 wurde er in Russland zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er an den Türen der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau Feuer gelegt hatte. Pawlenski floh mit seiner Familie nach Frankreich und erhielt dort im Frühjahr Asyl. In Russland drohen ihm zehn Jahre Arbeitslager.





Gemeinsame Plattform für Wissenschaftsakademien Langfristig soll ganz Europa einbezogen werden Die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften präsentiert künftig ihre geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekte auf einer gemeinsamen Informationsplattform. Das System "AGATE" solle die Erforschung und Bewahrung des kulturellen Erbes in Deutschland besser zugänglich machen, sagte der Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Hans Wiesmeth, beim Akademientag in Berlin. Langfristig soll "AGATE - A European Science Academies Gateway for the Humanities and Social Sciences" eine europäische Plattform werden.