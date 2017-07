The Great Cow Race Das Kuhrennen

Von Christian Hussel

Mister Li wird das Kuhrennen nicht mehr erleben. (Deutschlandradio / Leila Knüppel)

Das Kuhrennen in Gautzsch ist seit 1762 ein Ereignis. Mister Li wird in Singapur durch das Internet auf das Dorfhappening aufmerksam.

Per Livestream will er die Welt teilhaben lassen und das Event vermarkten. Schnell sind Verträge ausgehandelt und noch schneller treibt Li tot in der Spree. Aber die Werbemaschinerie scharrt ebenso mit den Hufen wie die Kühe und die Erben des Mister Li. Bald gleichen die Gautzscher Anhöhen einem Schlachtengemälde. Panzerfäuste gegen Bulldozer.

Regie: Ulrich Lampen

Mit: Johanna Gastdorf, Nico Holonics, Thomas Sarbacher, Claudia Jahn, Martin Rentzsch, Chengjun Xue, Georg Kaser, Oliver Kraushaar, Ming-Chen Lin, Yin Lin, Tatjana Lubenskaja, Sergej Sukhanov

Musik: Hans Well und die Wellbappn

Ton: Johanna Fegert

Produktion: SWR 2016

Länge: 56'28

Christian Hussel, 1957 in Leipzig geboren, studierte Theaterwissenschaft und Soziologie, schreibt für Theater und Rundfunk. Für Deutschlandradio: "Das Fressverhalten der Mäuse" (DLR Berlin 2007), "Die Rubine des Berbers" (DKultur 2012), "Tuber letalis" (DKultur 2014). Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Horn durch Brust" (2015).