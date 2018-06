Szenen einer Familie aus Niederbayern Mein Sohn der Nazi

Von Reinhard Schneider

Der Autor Reinhard Schneider. (Foto: Privat)

Deutschland zu Beginn des Jahrtausends. Simon, ein 16-jähriger Rechtsradikaler auf einer Demonstration in Passau, schwenkt eine Reichskriegsflagge. Seine Mutter steht auf der anderen Seite mit einem Schild in der Hand "Nazis raus!". Die Gespräche mit der Mutter verlaufen immer nach demselben Muster: eingefahrene Eskalation, kein Raum für Entwicklungsmöglichkeiten. Nur gegenüber dem Dritten – dem Autor – entsteht noch Raum für Reflexion und Kommunikation.

Mein Sohn der Nazi

Szenen einer Familie aus Niederbayern

Von Reinhard Schneider

Regie: der Autor

Ton: Kaspar Wollheim

Produktion: SFB-ORB/ WDR 2000



Länge: 52'43

Reinhard Schneider, geboren 1952 in Gelsenkirchen, Werkzeugmacher und Magister der Theaterwissenschaften. Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen und Hörfunkfeatures. "Mein Sohn, der Nazi" wurde mit dem Prix Italia 2001 ausgezeichnet. Weitere Stücke: "Manchmal könnte ich schreien" (DKultur 2012), "Die Zeit, die noch bleibt" (SWR/WDR 2015), "Wettstreit in Stein und Beton" (RBB 2015). Zuletzt: "Neun Stockwerke neues Deutschland – Über ein Haus in Gladbeck" (WDR/SWR 2017).