Kulturnachrichten

Freitag, 5. Mai 2017

Synchronsprecher Andreas von der Meden gestorben Er lieh unter anderem Kermit und Onkel Quentin aus "Fünf Freunde" seine Stimme Der Synchronsprecher und Schauspieler Andreas von der Meden ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren, wie seine Produktionsfirma Europa Hörspiele bestätigte. Der Hamburger stand bereits als Kind am Thalia Theater auf der Bühne. Nach seiner Schauspielausbildung in Hamburg folgten Engagements in Luzern und Zürich und erste Fernsehauftritte. Vor allem war er als deutsche Stimme von Kermit der Frosch bekannt, den er zunächst in der "Sesamstraße" und später auch in der "Muppet Show" synchronisierte. Außerdem lieh er Skinny Norris ("Drei Fragezeichen"), Onkel Quentin aus den "Fünf Freunden" und US-Schauspieler David Hasselhoff seine Stimme.

Francis Bacon-Sammlung in Siegen erweitert Wichtiges Bacon-Gemälde erstanden Das Museum für Gegenwartskunst in Siegen hat ein weiteres wichtiges Gemälde von Francis Bacon erstanden. Der Sammlung Lambrecht-Schadeberg erwarb das großformatige Aktbild "Portrait" (1962) aus einer Privatsammlung, bestätigte eine Museumssprecherin. Das Siegener Museum besitzt jetzt sechs Gemälde von Francis Bacon und damit eine der wichtigsten Bacon-Sammlungen auf dem europäischen Festland. Bacon gilt als einer der bedeutendsten gegenständlichen Maler des 20. Jahrhunderts. Das Bild "Porträt" zeigt Bacons ehemaligen Lebensgefährten als surreal verzerrten Akt. Das Siegener Museum hat Bilder aus allen Schaffensphasen Bacons. Die sechs Werke sowie 20 Bilder des britischen Porträtmalers Lucian Freud sind ab Sonntag in einer Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen der Sammlung in Siegen zu sehen.

Spendenziel für "Mauer-Konzert" erreicht Dresdner Sinfoniker spielen in den USA und Mexiko Die Dresdner Sinfoniker haben das Spendenziel für ein "Mauer-Konzert" in Amerika erreicht. Weltweit spendeten mehr als 360 Unterstützer über das Crowdfunding-Portal Kickstarter. Die Sinfoniker planen für den 3. Juni ein Konzert auf beiden Seiten der fast 3.200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko im Friendship Park in Tijuana (Mexiko) und San Diego (USA). Die Dresdner Musiker, ihre mexikanischen und amerikanischen Kollegen spielen bei dem Konzert auf beiden Seiten der Mauer. Die Aktion steht unter dem Motto "tear down this wall", angelehnt an die berühmte Aufforderung des früheren US-Präsidenten Reagan 1987 in Westberlin: "Mister Gorbatschow, tear down this wall!" Die Sinfoniker wollen damit ein Zeichen für Vielfalt und Weltoffenheit setzen - nicht nur gegen die von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer, sondern auch gegen die weltweite Tendenz zur Isolation und die Mauer in den Köpfen. Seit Jahren verknüpfen die Dresdner Sinfoniker ihre musikalischen Programme mit gesellschaftspolitischen Anliegen.

Dudamel appelliert an Präsidenten von Venezuela Maduro muss auf das Volk hören Der venezolanische Stardirigent Gustavo Dudamel hat sich nach dem Tod eines 18-jährigen Musikers bei Straßenprotesten erstmals in die politische Krise seines Landes eingeschaltet. Dudamel forderte Staatspräsident Nicolás Maduro auf, auf das Volk zu hören und die Unterdrückung zu stoppen, wie er in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung auf Spanisch und Englisch schrieb. Nichts könne rechtfertigen, dass Blut eines Volkes vergossen werde, das an einer "unerträglichen Krise" ersticke, sagte der Musiker, der aktuell das Philharmonieorchester von Los Angeles dirigiert. Der 18-jährige Armando Cañizales, der in einem Orchester der staatlichen Stiftung Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles Simón Bolívar Bratsche spielte, war am Mittwoch bei Protesten mutmaßlich von einer Kugel tödlich getroffen worden. Die Opposition macht dafür das Vorgehen der Militärpolizei verantwortlich, die Regierung hat diese Darstellung in Zweifel gezogen.

Museen fordern mehr Geld für digitale Zukunft Man brauche dauerhafte Unterstützung Zum 100-jährigen Bestehen des Deutschen Museumsbundes sagte dessen Präsident Köhne der Deutschen Presse-Agentur, Internet und soziale Medien seien die große Zukunfts-Chance. Damit erreiche man auch Menschen, die sonst nicht in Museen kommen würden. Allerdings gebe es für die neuen Aufgaben kein Geld. Hier müsse es zusätzliche Hilfe geben, die sich nicht in schönen Einzelprojekten erschöpfe. Man brauche dauerhafte Unterstützung, sagte er. Der Verband kommt vom 7. bis 10. Mai zu seiner Jahrestagung in Berlin zusammen.

Stars bald mit eigenen YouTube-Sendungen Exkusive Einblicke in das Leben von Kate Perry, Ellen DeGeneres & Co. Die Videoplattform YouTube kündigte die Produktion sieben neuer Webserien an, die den Fans exklusive Einblicke in das Leben der Promis bieten sollen. YouTube verkünde "begeistert" auf seinem offiziellen Blog, dass die Premieren der Shows mit u.a. Sängerin Katy Perry und Moderatorin Ellen DeGeneres noch in diesem Jahr stattfinden sollen. Da die Serien durch Werbung finanziert würden, seien sie für alle Nutzer - anders als Produktionen beim kostenpflichtigen Abodienst YouTube Red - kostenfrei abrufbar. Die "Ellen's Show Me More Show" soll laut YouTube-Angaben die Gäste der berühmten Talkmasterin backstage zeigen, in "Katy Perry Live Special" soll die Musikerin von der Arbeit an ihrem neuen Album berichten und die Zuschauer "mit in ihre Welt nehmen".

Europa bekommt in Brüssel ein eigenes Museum "Haus der Europäischen Geschichte" öffnet am Samstag Nach einem Jahrzehnt Vorbereitung hat Europa in der EU-Hauptstadt Brüssel nun ein Museum seiner Geschichte. Das "Haus der Europäischen Geschichte" steht nur einen Steinwurf vom Europaparlament entfernt. Es öffnet am Samstag seine Pforten für Besucher. Sie erhalten am Eingang ein Tablet und können auf sieben Stockwerken durch Räume von der Französischen Revolution 1789 bis zum Heute schlendern. Bei den Erläuterungen auf dem Bildschirm oder über Kopfhörer können sie unter allen 24 Amtssprachen der EU wählen. 2007 hatte der damalige deutsche EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering das Projekt angestoßen. Der Schwerpunkt liegt auf dem 19. und 20. Jahrhundert: von Europas "Eintritt in die Moderne" über den "Abstieg in Krieg und Zerstörung" und den Holocaust bis zur "Suche nach einem besseren Leben in einem vereinten Europa". Im letzten Stockwerk ist die Medaille des Friedensnobelpreises ausgestellt, den die Europäische Union 2012 erhalten hat. In derselben Vitrine finden sich um die Ecke aber auch eine Handvoll Objekte zum Brexit-Referendum in Großbritannien, darunter der Abstimmungszettel und Werbematerial der "Leave"- und "Remain"-Kampagnen.

Gastprofessur von Dieter Falk wird nicht verlängert Musical-Komponist lehrte seit 2013 an der Hochschule in Düsseldorf Der Kulturausschuss der Stadt Düsseldorf hat eine Verlängerung der Gastprofessur des bekannten Musical-Komponisten und Produzenten Dieter Falk an der Robert-Schumann-Musikhochschule abgelehnt. Mit den Stimmen der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen sei eine Vorlage zur Fortsetzung bis September 2018 abgelehnt worden, sagte ein Hochschulsprecher auf Anfrage. Der Vorschlag sah auch den Kompromiss vor, dass die Hochschule künftig die Hälfte der Kosten der Professur in Höhe von 50 000 Euro übernimmt. Um die seit 2013 bestehende Professur war zuvor ein politischer Streit entbrannt. Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte sich für die Verlängerung eingesetzt. Falks Professur in Düsseldorf läuft mit dem Sommersemester aus. Das Hochschulrektorat und die Studierenden hatten sich für Falk stark gemacht.

Aktionskünstler Pawlenski erhält Asyl in Frankreich Kreml-Kritiker kehrte im Dezember Russland den Rücken Der Kreml-kritische russische Aktionskünstler Pjotr Pawlenski hat politisches Asyl in Frankreich erhalten. Die zuständige Behörde habe den Künstler und seine Lebensgefährtin als politische Flüchtlinge anerkannt, sagte Pawlenskis Anwältin Dominique Beyreuther Minkov. Der über die Grenzen Russlands hinaus bekannte Künstler hatte immer wieder mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht, für die er auch schon in Haft saß. Im Dezember geriet der Künstler erneut ins Visier der Justiz, nachdem eine Schauspielerin ihn der sexuellen Belästigung bezichtigt hatte. Er floh mit seiner Familie im Auto nach Frankreich.