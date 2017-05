Kulturnachrichten

Dienstag, 16. Mai 2017

Stuttgarter Ballett trennt sich von Choreografen Volpi Vertrag wird zum Ende der Spielzeit nicht verlängert Das Stuttgarter Ballett trennt sich zum Ende dieser Spielzeit überraschend von seinem erfolgreichen Hauschoreografen Demis Volpi. "Demis Volpi ist ein großartiger Theatermacher und feinfühliger Geschichtenerzähler", teilte Intendant Reid Anderson mit. "Hier, eher als in der Choreographie, sehe ich seine wahre Begabung» Volpis Vertrag werde zum Ende der Spielzeit nicht verlängert. Der 31 Jahre alte Choreograph hatte gerade erst mit einer Inszenierung der Oper von Benjamin Britten, "Der Tod in Venedig", einen Triumph gefeiert.

Ukraine blockiert russische Internet-Angebote Soziale Netzwerke und Suchmaschinen von Dekret betroffen Die Ukraine hat mehrere russische soziale Netzwerke und Email-Provider für mindestens drei Jahre gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Suchmaschine Yandex, der Email-Anbieter mail.ru und das beliebte Netzwerk VKontakte. Die Präsidialverwaltung in Kiew veröffentlichte ein entsprechendes Dekret von Staatschef Petro Poroschenko auf ihrer Webseite. Die russische Mediengruppe RBK und weitere TV-Sender werden ebenfalls blockiert. Zudem sollen zahlreiche Unternehmen und mehr als 1200 Privatpersonen über weitere Jahre keinen Zugang mehr in die Ukraine bekommen. Die Ukraine und von Moskau unterstützte Separatisten führen seit mehr als drei Jahren einen blutigen Konflikt im Osten des Landes. Nach UN-Angaben sind seit 2014 etwa 10 000 Menschen getötet worden.

Gedenktafel erinnert an Hans Christian Andersens In Magdeburg nahm der Dichter den ersten Zug In Magdeburg erinnert künftig eine Gedenktafel an die erste Eisenbahnfahrt des dänischen Dichters und Schriftstellers Hans Christian Andersen. Am 10. November 1840 war dieser in Magdeburg erstmals in seinem Leben in einen Zug gestiegen. Die aufstrebende Industriestadt hatte seit 1838 einen eigenen Bahnhof, der damals noch an der Elbe lag. Die Skandinavistin Beate Hagen fand in Andersens online veröffentlichten Tagebüchern Einträge, die davon zeugen, dass der Dichter sehr beeindruckt war von der dreieinhalbstündigen Fahrt nach Leipzig. "Oh, welche Großtat des Geistes ist doch diese Erfindung! Man fühlt sich so mächtig wie ein Zauberer der alten Zeit!", zitiert sie ihn. Der dänische Dichter reiste häufig in der Region. Durch seine Märchen "Die kleine Meerjungfrau" oder "Die Schneekönigin" wurde er weltbekannt.

Europäischer Denkmalschutzpreis für Barock-Spital Auszeichnung für Restaurierung im tschechischen Kuks Die Restaurierung des einzigartigen barocken Hospital-Komplexes im tschechischen Kuks (Kukus) ist mit dem europäischen Denkmalschutzpreis Europa Nostra ausgezeichnet worden. Die Jury habe die gelungene Kombination aus Gebäuderestaurierung und Landschaftspflege gelobt, teilte ein Sprecher der Denkmalschutzbehörde NPU in Prag mit. Die Anlage aus dem 18. Jahrhundert liegt im Elbtal rund 100 Kilometer südöstlich von Görlitz. Sie verband ursprünglich ein Invalidenheim für Kriegsveteranen mit einem Kurbad, einer Kirche, einer Kinderkrippe und einem Kräutergarten. Der Gebäudekomplex beherbergt neben der zweitältesten Apotheke Tschechiens auch das Pharmazie-Historische Museum der Prager Karls-Universität. Im einstigen klösterlichen Kräutergarten wachsen heute wieder mehr als 140 Heilpflanzen. Stifter des Preises, der mit 10.000 EUro dotiert ist, war der Mäzen Franz Anton Reichsgraf von Sporck.

Filmregisseur Roland Gräf gestoreben Abschied von einem der wichtigsten DEFA-Autorenfilmer Der Filmemacher Roland Gräf ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit, berichten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten".

Der 1934 in Meuselbach (Thüringen) geborene Gräf zählte zu den wichtigsten Autorenfilmern der DEFA. Nach einem Studium an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg hatte er seine Karriere als Kameramann begonnen. 1970 inszenierte er seinen ersten Spielfilm "Mein kleiner Robinson".

In dem Streifen "Bankett für Achilles" setzte er Erwin Geschonneck in Szene, "Die Flucht" drehte er mit Armin Mueller-Stahl. "Märkische Forschungen" nach der Erzählung von Günter de Bruyn wurde 1982 als bester DEFA-Film des Jahres ausgezeichnet. "Fallada - letztes Kapitel" war bei der Berlinale 1989 im Internationalen Wettbewerb zu sehen. Nach der Wende entstand "Der Tangospieler", für den Gräf mit dem Bundesfilmpreis geehrt wurde. "Die Spur des Bernsteinzimmers" war 1992 sein letzter Kinofilm und zugleich einer der letzten DEFA-Filme. Danach arbeitete Gräf für das Fernsehen, dort entstanden unter anderem zwei Teile der TV-Serie "Faust" und der ARD-Film "Sommer zu zweit".

Regisseur Bernd Fischerauer gestorben Es wurde 74 Jahre Der Regisseur und Autor Bernd Fischerauer ("Regina auf den Stufen", "Die Wiesingers") ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Eine Sprecherin des Verlags Picus, in dem 2016 Fischerauers Buch "Burli" erschienen ist, sagte, Fischerauer sei in der Nacht von Sonntag auf Montag seiner Krebserkrankung erlegen.

Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Der gebürtige Österreicher war mit der Schauspielerin Rita Russek ("Wilsberg") verheiratet; das Paar lebte in München. Nach Stationen am Theater arbeitete Fischerauer seit den 1970er Jahren auch für das Fernsehen. Viele seiner Arbeiten befassten sich mit zeitgeschichtlichen Themen, so etwa der 2013 gedrehte Fernsehfilm "Frei", in dem es um die Flucht eines ehemaligen SS-Führers nach Südamerika geht.

Philosoph Karl-Otto Apel starb 95jährig Er gehörte zu den einflussreichsten Philosophen der Gegenwart Der Philosoph Karl-Otto Apel ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 95 Jahren in Niedernhausen im Taunus, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Apel gehörte mit seiner Diskursethik zu den einflussreichsten deutschen Philosophen der Gegenwart. Er war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1990 Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt. Zu seinen Weggefährten und Freunden gehörte der Philosoph Jürgen Habermas.

Ehemaliger Paramount-Chef Brad Grey ist tot Grey war im Februar zurück getreten Brad Grey, der zwölf Jahre an der Spitze des Filmstudios Paramount Pictures stand, ist Medienberichten zufolge an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Grey sei im Alter von 59 Jahren in Los Angeles im Beisein seiner Familie und Freunden gestorben, berichteten das Magazin "Variety" und der "Hollywood Reporter". Grey war von dem Chefposten bei den Paramount Studios im Februar zurückgetreten. Er hinterlässt seine Frau, den gemeinsamen Sohn, drei Kinder aus erster Ehe sowie seine Mutter und zwei Geschwister. Das 1912 gegründete Hollywoodstudio durchlebte mit Grey an der Spitze eine wechselhafte Zeit. Unter seiner Führung kamen erfolgreiche Filme der Reihen "Star Trek", "Transformers" und "Mission: Impossible" sowie der Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit" mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Al Gore ins Kino. Grey gelang es aber nicht, die besten Talente der Branche zu Paramount zu locken und Lizenzrechte weiterer großer Franchises zu sichern. Paramount schnitt in vergangen Jahren im Vergleich zu den anderen großen Hollywoodstudios stets nur mittelmäßig ab.

Hacker erpressen Disney Angeblich neuer Film gestohlen Der US-Medienkonzern Walt Disney ist dem Branchenblatt "Hollywood Reporter" zufolge Ziel eines Erpressungsversuchs von Hackern. Diese hätten nach eigener Auskunft Zugriff auf einen nicht genannten neuen Film von Disney und verlangten Lösegeld, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mehrere Quellen. Dies habe Unternehmenschef Bob Iger in New York bei einem Auftritt vor Beschäftigten des konzerneigenen Senders ABC gesagt. Die Erpresser verlangten eine hohe Summe in der Cyberwährung Bitcoin. Disney weigere sich aber zu zahlen. Vom Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

EKD-Beauftragter kritisiert Begriff der "Leitkultur" Kulturbeauftrager fordert Debatte über kulturelles Selbstverständnis Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, hat eine Debatte über das kulturelle Selbstverständnis Deutschlands gefordert. Den von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) benutzten Begriff "Leitkultur" lehnt er dafür aber ab. Dieses Wort sei kein ernstzunehmender Begriff und wenig geeignet, "eine sinnvolle Debatte und ein ernstes, gemeinsames Nachdenken zu eröffnen", schreibt Claussen in einem Gastbeitrag für das Onlineportal "evangelisch.de". Der Theologe gehört einer aus zahlreichen Institutionen besetzten Arbeitsgruppe unter Federführung des Deutschen Kulturrats an, die heute in Berlin ein Leitbild für Deutschland als Einwanderungsland vorstellen will. Eine der Thesen laute, dass Religion auch in den öffentlichen Raum gehöre. Der Initiative gehörten unter anderem Vertreter der Wohlfahrtspflege, aus Medien, Migrantenverbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebern und Religionsgemeinschaften an. Zur Vorstellung der Thesen werden unter anderen auch Innenminister Thomas de Maizière, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (beide CDU) und die Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), erwartet.