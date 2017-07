Das Festival "#displaced – replaced" in Berlin soll türkische Exilkünstler zusammenbringen: Musiker, Autoren und Filmemacher, die aufgrund der aktuellen Lage die Türkei verlassen mussten und sich nun in Berlin und anderen europäischen Städten eine neue Heimat gesucht haben. Mehr

"Rose Bernd“ bei den Salzburger Festspielen könnte ein Sozialdrama sein - doch eigentlich will Regisseurin Karin Henkel etwas ganz anderes erzählen: Von der Unterdrückung der Frau in patriarchalischen Strukturen. Das gelingt aber nur so halb. Mehr