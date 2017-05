Studio 9 - Der Tag mit Ursula Weidenfeld Live vom Kirchentag

Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Ist Deutschland "sehr, sehr böse"? Trumps Kritik an der deutschen Wirtschaftspolitik ist ein Thema mit der Journalistin Ursula Weidenfeld heute in "Studio 9" - live vom Kirchentag in Berlin. Außerdem: Wie schlägt sich dort SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz?

Auf der Museumsinsel, direkt vorm Berliner Dom - das ist der Ort, von dem "Studio 9" heute live aus dem Kulturtaxi sendet.

Das Kulturtaxi von Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio Kultur)

Themen des Tages wie auch Themen des Kirchentages - beides steht im Zentrum der heutigen Sendung:

Sind die Deutschen "sehr, sehr böse"? Wir diskutieren Donald Trumps Kritik an der deutschen Wirtschaftspolitik.

Wie glaubwürdig ist Politik? Im Berliner Dom wird Martin Schulz zur Mittagszeit darüber mit dem Soziologen Armin Nassehi debattieren. Stimmen und Stimmungen aus der Debatte liefert unser Reporter.

Was sind die großen Fragen dieses Kirchentages?

Dies und mehr heute in "Studio 9" mit:

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und wurde in Bonn mit einer Arbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer/Erhard promoviert.