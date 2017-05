Studio 9 - Der Tag mit Sylke Tempel Und jetzt? Reich werden!

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Journalistin Sylke Tempel (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Ein US-Präsident, der goldene Vorhänge ins Oval Office hängen lässt und Amerikas Ärmsten die Hilfe kürzen will. Ist das ein Widerspruch? Unser Thema heute mit der Politologin Sylke Tempel. Außerdem: Wo ist die AfD beim Evangelischen Kirchentag? Und wie digital darf die Rechtsprechung der Zukunft werden?

"Das Schöne an mir ist, dass ich sehr reich bin!" Donald Trump steht nicht im Verdacht, sich für sein Geld zu schämen. Rund 300 Millionen Dollar soll der US-Präsident vom Vater geerbt haben, dazu kommen seine Geschäfte vor allem im Immobiliensektor und seine zahlreichen, teils mit Millionengagen bezahlten Medienauftritte. Wieviel Geld der US-Präsident tatsächlich hat, möchte er nicht offenlegen. Vorgelegt hat er dafür einen Haushaltsentwurf für 2018 , in dem er unter anderem die Sozialleistungen kürzen will: Bei der Krankenversicherung für Arme sollen in den nächsten zehn Jahren 800 Milliarden Dollar, bei Zuschüssen für Lebensmittelgutscheine um 193 Milliarden Dollar eingespart werden.

An unserem Thementag "Und jetzt?" Leben in Zeiten des Populismus" zum "Reich werden" wollen wir von der Politikwissenschaftlerin Sylke Tempel wissen: Wie kommen Trumps Pläne grade bei den im Wahlkampf umworbenen "Abgehängten" in den USA an?

Sind Maschinen unbestechlich?

Diskutiert wird auch beim heute beginnenden Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg sicher reichlich: Allein 671 Veranstaltungen zu politische Themen sind für die 100.000 erwarteten Gäste geplant. Auf vielen dieser Podien sitzen auch Politiker und diskutieren mit - allerdings in kaum einer auch solche von der AfD, die in Teilen doch sehr christliche Werte postuliert. Wie offen zeigt sich die Evangelische Kirche im Lutherjahr 2017? Außerdem: Beim Deutschen Anwaltstag wird heute über die zunehmende Digitalisierung der Branche diskutiert. Maschinen gelten als unbestechlich. Doch was würde es bedeuten, wenn in Zukunft Algorithmen unsere Rechtsprechung übernehmen?

Die Politikwissenschaftlerin Sylke Tempel gilt als ausgewiesene "Transatlantikerin". Sie hat unter anderem in New York wissenschaftlich zu deutschen-amerikanischen Fragen geforscht. Seit 1994 unterrichtet Sylke Tempel an der Berliner Außenstelle der Stanford University. Die Leitung der Zeitschrift Internationale Politik hat die Journalistin seit 2008 inne. Zuvor war sie unter anderem Korrespondentin für "Die Woche" im Nahen Osten.