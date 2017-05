Studio 9 - Der Tag mit Pascal Thibaut Angst à la française?

Moderation: Anke Schaefer

Pascal Thibaut, Deutschlandkorrespondent von Radio France Internationale (imago stock&people)

Frankreich vor der Entscheidung am Sonntag, das ist das Thema mit dem französischen Journalisten Pascal Thibaut. Außerdem: Rituale und Ressentiments - die Debatte ums Händeschütteln. Und: Gemeinsames Narrativ - die Eröffnung des "Hauses der europäischen Geschichte" in Brüssel.

"German Angst" ist ein häufig gebrauchtes Bild - internationalen statistischen Vergleichen zufolge heutzutage allerdings eher zu unrecht. Angst scheint gerade anderswo ein größerer Triebfaktor zu sein. Zwei Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich schauen wir auf die Ängste jenseits des Rheins. Wie sehr sind sie zur Triebkraft von Politik geworden? Inwieweit kann der Favorit Emmanuel Macron Hoffnung zurückbringen?

Thema außerdem: Welttag der Handhygiene. Händeschütteln als Gesundheitsrisiko? Zum Abschluss einer Woche, die Innenminister de Maiziere mit der Forderung eröffnet hatte, Händeschütteln gehöre zur deutschen Leitkultur, bekommt das Thema noch einmal eine ganz andere Note. Kultur, Tradition, Ressentiments - wir sprechen über Begrüßungsrituale.

Und: der Versuch einer gemeinsamen Erzählung. Am Samstag eröffnet das "Haus der europäischen Geschichte" in Brüssel. Gibt es so etwas wie ein europäisches Narrativ, das für 28 Mitgliedsländer gleichermaßen funktioniert? Wir werfen einen ersten Blick auf den Versuch.

Pascal Thibaut ist Deutschlandkorrespondent des französischen Auslandsrundfunks Radio France Internationale (RFI). Er ist Vorsitzender des Vereins der ausländischen Presse in Deutschland (VAP).