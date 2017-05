Studio 9 - Der Tag mit Nikolaus Blome Was will die SPD?

Moderation: Korbinian Frenzel

Zu Gast in "Studio 9": Nikolaus Blome, stellvertretender "Bild"-Chefredakteur (picture alliance / ZB / Karlheinz Schindler)

Partei ohne Programm? Die SPD und ihre Schwierigkeiten, Kernpunkte ihrer Ziele zu finden. Ein Thema heute mit dem stellvertretenden Chefredakteur der "Bild", Nikolaus Blome. Außerdem: Trump in Israel und die Frage, ob die Deutschen Lust haben auf das autonome Auto.

Jetzt also doch: Die SPD will an diesem Montag Kerninhalte ihres Wahlprogramms vorstellen, mit denen Kanzlerkandidat Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase zieht. Ein SPD-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Leitantrag des Parteivorstandes solle noch am Montag beschlossen und der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Gestern noch war genau das abgesagt worden - es gebe erhöhten Gesprächsbedarf, Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, hieß es zur Begründung aus Parteikreisen. Aus dem Parteivorstand gibt es zahlreiche Änderungsanträge, die noch beraten werden sollten. Stolpert die SPD weiter - in einem zuletzt sehr unglücklich verlaufenden Wahlkampf?

Elefant im Porzellanladen

Thema außerdem heute: die erste Auslandsreise des US-Präsidenten, die manche vergleichen mit dem Besuch des Elefanten im Porzellanladen. Stationen heute und morgen sind Israel und die palästinensischen Gebiete. Was kann Trump hier alles falsch machen - und wo liegen Chancen, richtige Akzente zu setzen.

Nikolaus Blome ist stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und verantwortlich für das Politik- und Wirtschaftsressort. Zuvor war er von 2013 bis 2015 als Leiter des Hauptstadtbüros Mitglied der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Von 2011 bis 2013 war er schon einmal stellvertretender Chefredakteur der "Bild"-Zeitung.