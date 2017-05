Studio 9 - Der Tag mit Michael Naumann Alle gegen Trump

Moderation: Korbinian Frenzel

Michael Naumann, Publizist und Ex-Kulturstaatsminister (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Nach Merkel schießt sich jetzt auch die SPD auf Donald Trump ein. Wie wahrhaftig ist die neue Empörung? Thema mit dem ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann. Außerdem: der "Ehrenmord" an Hatun Sürücu und das späte Urteil. Und: wie beweglich ist die deutsche Kulturlandschaft?

Es ist ein einzelner Satz mit erstaunlichen Folgen. Angela Merkels Bierzelt-Analyse, die Zeiten in denen wir uns auf andere völlig verlassen könnten, seien vorbei, hat europaweit wie auch in der deutschen Politik für Diskussionen gesorgt. Vor allem die SPD schiesst sich ein auf den amerikanischen Präsidenten. Trump setzt auf "politische Erpressung statt internationale Diplomatie", schreibt SPD-Kanzlerkandidat im "Tagesspiegel".

Und Außenminister Sigmar Gabriel sekundiert: Die Trump-Administration wolle das Klimaabkommen kündigen, in den Krisenregionen aufrüsten und Menschen aus bestimmten Religionskreisen nicht einreisen lassen. "Wenn die Europäer heute dem nicht entschlossen entgegentreten, dann werden sich die Migrationsströme nach Europa noch weiter vergrößern. Wer dieser US-Politik nicht entgegentritt, macht sich mit schuldig", mahnte Gabriel. Ist das der richtige Ton im Umgang mit der Regierung in Washington? Wie viel Wahrhaftigkeit, wie viel Wahlkampf steckt in der Kritik?

Themen außerdem: Hatun Sürücü wurde vor mehr als zwölf Jahren von ihrem jüngeren Bruder in Berlin erschossen. In Istanbul wird heute ein Urteil gegen

die beiden älteren Brüder erwartet. Sie sollen den Mord in Auftrag gegeben haben. Und: Umbau der Berliner Theaterlandschaft, die nächste. Heute stellt der neuen Intendant des Berliner Ensemble, Oliver Reese, sein Programm vor. Wie beweglich zeigt sich die deutsche Kulturlandschaft?

"Ein zielstrebiges Leben habe ich nie geführt", schrieb Michael Naumann in seiner im vergangenen März erschienen Autobiografie. So war er in seinem Leben schon vieles - und in vielem erfolgreich: Als Redakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" gründete er das "Zeit Magazin" mit, als Rowohlt-Verleger verdoppelte er die Umsätze des Verlags. Von 1998 bis 2001 war er Kulturstaatsminister bei Kanzler Gerhard Schröder, danach ging er als Herausgeber zurück zur Zeit, zugleich war er bis 2004 gemeinsam mit Josef Joffe deren Chefredakteur. 2008 kandidierte Michael Naumann für die SPD für das Bürgermeisteramt in Hamburg, unterlag aber gegen Ole von Beuyst. Seit 2012 arbeitet Michael Naumann als Gründungsdirektor der Barenboim-Said Akademie in Berlin an der Verständigung zwischen Musikern aus dem arabischen Raum und Israel.