Studio 9 - Der Tag mit Jacqueline Schäfer "Debattenkultur? Wir haben sie verloren!"

Moderation: Anke Schaefer

Zu Gast in "Studio 9": Jacqueline Schäfer (Deutschlandradio / Manuel Czauderna)

Wie umgehen mit Hasskommentaren? Ein Gesetz soll endlich den Umgang damit regeln. "Unsere Debattenkultur haben wir verloren", meint Jacqueline Schäfer vom Verband der Redenschreiber. Wie sich unsere Sprache verändert, darüber diskutieren wir mit ihr in "Studio 9".

Weil die Betreiber von Twitter, Facebook und Co. aus Sicht der Bundesregierung zu wenig gegen strafbare Inhalte tun, drohen ihnen künftig Bußgelder in Millionenhöhe. Nach Ansicht von Justizminister Heiko Maas ist der Versuch gescheitert, dass die Unternehmen auf freiwilliger Basis mehr gegen Hasskommentare oder Ähnliches tun. Daher soll nun ein Gesetz beschlossen werden, das den Umgang mit Hasskommentaren regeln soll.

Wie hat sich aber grundsätzlich unsere Kommunikation verändert? Hören wir uns noch zu? Sind wir interssiert an Argumenten? Wie hat sich die Sprache im Wahlkampf verändert?

Das wollen wir mit der Präsidentin Verbands der Redenschreiber, Jacqueline Schäfer, besprechen.

Präsidentenwahl im Iran

Außerdem in der Sendung: Bei der Wahl im Iran steht nicht nur die Zukunft von Präsident Hassan Rohani auf dem Spiel, sondern auch die der Reformer. Eine Wahlniederlage Rohanis hätte die Rückkehr der Hardliner zur Folge. Die sind nicht nur gegen die moderate Außenpolitik der Regierung Rohani, sondern auch gegen das historische Atomabkommen mit dem Westen. Wie wird im Iran Wahlkampf gemacht? Was sind die vorrangigen Inhalte? Wie wird gesprochen? Was wird betont, was am besten nicht genannt? Omid Nouripour von den Grünen, geboren in Teheran, wird diese Fragen mitdiskutieren.

1965 wurde Jacqueline Schäfer in Gießen geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war sie als Journalistin tätig. Seit 2012 ist sie im Präsidium des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS), seit Juni 2016 dessen Präsidentin.