Studio 9 - Der Tag mit Frank Sieren Wird Peking das neue Washington?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der in China lebende deutsche Schriftsteller und Journalist Frank Sieren (picture alliance / dpa / Marc Tirl)

China - der neue Klimaretter an Europas Seite? Mit dem Pekinger Journalisten Frank Sieren sprechen wir über die Chancen de EU-China-Gipfels. Außerdem: die Angst vorm "Zentralstaat" Deutschland, der Kampf gegen Kinderehen und der Streit um zwei Sekunden Musik.

Heute treffen sich Spitzen der EU und Chinas Führung in Brüssel, kurz vor der wahrscheinlichen Ankündigung Donald Trumps, den Klimavertrag von Paris aufzukündigen. Ist China der neue Klimaretter an Europas Seite? Wie viel Kooperation ist denkbar - auch in anderen Feldern? Wir diskutieren dies auch vor dem Hintergrund der inneren Entwicklung der zweitgrößten Industrienation der Welt. In China tritt heute ein neues Cyber-Gesetz in Kraft - mit massiven Einschränkungen der Freiheit im Netz.

Mehr Deutschland, weniger Länder

Der Bundestag wird heute eine der größten Neuordnungen der Beziehungen zwischen Bund und Ländern seit Bestehen der Bundesrepublik vornehmen. Kernidee: Die Ländern kriegen mehr Unerstützung aus Berlin, dafür wird der Bund wieder mehr zum Mitspieler vor allem in Bildungsfragen. Ist das eine "Entwicklung hin zum Zentralstaat", wie Bundestagspräsident Nortbert Lammert warnt? Und wenn ja, wäre dies nicht vielleicht sogar wünschenswert?

Themen außerdem: Kraftwerk versus Moses Pelham - wie viel Zitat darf möglich sein in der Musik? Und: Gesetz gegen Kinderehen - guter Schutz für Kinder oder nur gut gemeint?

Frank Sieren lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in Peking. Von dort berichtet der Journalist und Dokumentarfilmer für verschiedene deutsche Medien, unter anderem seit 2010 als Kolumnist des "Handelsblatts". Sieren schrieb zudem etliche Bücher über Chinas Wirtschaft, bereits 2005 erschien "Der China Code. Wie das boomende Reich der Mitte Deutschland verändert", das schnell zum Bestseller und mittlerweile in fünf Sprachen übersetzt wurde - darunter auch Chinesisch. In der Volksrepublik erschien allerdings eine stark zensierte Version.