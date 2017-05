Studio 9 - Der Tag mit Elisabeth Niejahr "Die DDR wirkt nach" – Rechtsextremismus im Osten

Zu Gast in "Studio 9": Elisabeth Niejahr (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Rechtsextremismus ist in Ostdeutschland ein größeres Problem als im Westen – aber nicht nur dort: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung. Darüber sprechen wir in "Studio 9" mit der Journalistin Elisabeth Niejahr.

Wieder einmal belegt eine neue Studie: Rechtsextremismus ist im Osten ein größeres Problem als im Westen. Das Ergebnis überrascht wenig, umso mehr die Erklärungsmuster. Noch immer scheint die ostdeutsche Sozialisation eine gewichtige Rolle zu spielen. 27 Jahre nach der Deutschen Einheit?

Die mangeldene historische Aufaurbeitung in der DDR, ein Staat, der "Völkerfreundschaft" propagierte, alle Ausländer aber nur als "Gastarbeiter" betrachtete, diese Politik scheint bis heute nachzuwirken? Was wurde offenbar in all den Jahren versäumt? Welche Konsequenzen sollten aus den Studieergebnissen folgen? Das wollen wir heute mit der Journalistin Elisabeth Niejahr diskutieren.

Weitere Themen

Außerdem in der Sendung: Führen in der Krise: Wie "schlägt" sich die Verteidigungsministerin? Und: Beziehungskrise: Das deutsch-türkische Verhältnis.

Elisabeth Niejahr, geboren 1965, ist Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung "Die Zeit". Sie studierte Volkswirtschaft in Köln und Washington, parallel dazu verlief ihre Ausbildung an der Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten. Sie schreibt vor allem über Demografie, Arbeit, Gender und Fragen der politischen Kultur.