Studio 9 - Der Tag mit Bettina Gaus Stimmungstest NRW

Zu Gast in "Studio 9": Bettina Gaus (dpa/picture alliance/Karlheinz Schindler)

Was sind die Signale vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen? Das fragen wir Bettina Gaus von der "taz" in "Studio 9". Außerdem sprechen wir über Donald Trumps Erklärungen zur Entlassung des FBI-Chefs. Außerdem: Was passiert mit der in der Türkei verhafteten Journalistin Mesale Tolu?

Am Sonntag sind 13 Millionen Bürger in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen - eine Abstimmung mit Signalwirkung fünf Monate vor der Bundestagswahl. Dabei stellt sich vor allem eine zentrale Frage: Droht der SPD eine erneute Niederlage in diesem Wahljahr?

Themen außerdem: International hat Donald Trump für Schlagzeilen gesorgt mit seiner Erklärung zur Entlassung von FBI-Chef Comey, er "wollte Comey sowieso feuern". Bewegt sich der US-Präsident in den Spuren eines Richard Nixon?

Und die erneute Verhaftung einer deutschen Journalistin in der Türkei: Wie muss die Bundesregierung reagieren?

Bettina Gaus ist politische Korrespondentin der tageszeitung (taz), von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Gaus besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. 1983 bis 1989 war sie Politik-Redakteurin beim deutschsprachigen Programm der Deutschen Welle. Von 1989 bis 1996 berichtete sie mit Sitz in Nairobi für ARD-Sender und Nachrichtenagenturen über Afrika.