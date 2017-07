Stromsparcheck Damit Sie auch morgen noch warm duschen können

Von Anja Nehls

Damit der Strom nicht abgestellt wird, gibt es einen Stromsparcheck. (imago)

Rund 350.000 Haushalten wird jährlich der Strom abgeschaltet, weil die Rechnung nicht bezahlt wurde. Mit fatalen Folgen: Wohn- und Kinderzimmer bleiben dunkel und die Dusche bleibt kalt.

Kein Geld für die Stromrechnung. Zu wenig Bares, um die Wohnung zu heizen. Diese Sätze klingen nicht nach Europa. Dabei gibt es solche Energiearmut bei Menschen in Deutschland. Damit es nicht soweit kommt, bietet Caritas in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium kostenfrei Stromsparchecks für bedürftige Haushalte an.

Die Beratung vor Ort übernehmen speziell qualifizierte ehemalige Langzeitarbeitslose. Anja Nehls war bei einem Stromsparcheck in Berlin dabei.

Auch in dieser Sendung:

Energiearmut in Deutschland - Hilfen gegen Stromabschaltung

Von Anja Nehls

In Deutschland wird jährlich - laut Schätzungen der Bundesnetzagentur - rund 350 000 Haushalten der Strom abgeschaltet, weil die Rechnung nicht bezahlt wurde. Der Gesetzestext ist ebenso nüchtern wie eindeutig: Wer mit mindestens 100 Euro bei seinem Energieversorger in der Kreide steht, muss nach mehreren Mahnungen mit einer Stromsperre rechnen. Mit fatalen Folgen: Wohn- und Kinderzimmer bleiben dunkel, die Dusche bleibt kalt, im Kühlschrank lässt sich nichts mehr lagern.





Die ganze Sendung können Sie am 04. Juli, ab 13:07 Uhr, hören.