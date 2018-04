Kulturnachrichten

Sonntag, 29. April 2018

Streit um Antenne auf weltgrößter Christus-Statue Kritiker werfen polnischem Priester unlautere Geschäfte vor In Polen sorgt eine Sendeanlage für das Internet auf der weltweit größten Christus-Statue Swiebodzin nahe der deutschen Grenze für Irritationen. Der örtliche Bischof ordnete die Entfernung der Sendeanlage vom Kopf des 36 Meter hohen Denkmals an. Die Antennen könnten die "Sensibilität vieler Menschen, besonders von Gläubigen, verletzen", begründete er sein Vorgehen gegen den zuständigen Priester. Die hinter der Krone der Jesusfigur versteckte Sendeanlage war einem Journalisten aufgefallen, als er mit Hilfe einer Drohne Bilder von der Statue machte. Der Pfarrer hatte Berichten zufolge zunächst gegenüber Medien und dem Bistum behauptet, es handele sich um Blitzableiter. Tatsächlich habe er 2016 einen Vertrag über die Installation der Antennen mit einer Firma abgeschlossen, die Internetzugänge anbiete, so ein Bistumssprecher. Dafür habe die Pfarrei kostenlos eine Video-Überwachung und einen WLAN-Hotspot erhalten, den auch Pilger und Touristen nutzen konnten. Für die Sendeanlage fehle eine Genehmigung der Kommune.

Gomringer-Gedicht kommt an Rehauer Fassade Die Stadt will sich damit für den Schriftsteller einsetzen Nach dem Wirbel um ein angeblich sexistisches Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer an der Fassade einer Berliner Hochschule zieren die Zeilen nun bald eine Hauswand in Gomringers bayerischem Wohnort Rehau. Ende Januar hatte der Akademische Senat der Alice Salomon Hochschule in Berlin beschlossen, das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" übermalen zu lassen. Angehörige der Hochschule hatten moniert, "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Dabei geht es um den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Damit würden Frauen, so die Kritiker, zum Objekt männlicher Bewunderung degradiert. International war die Entscheidung heftig kritisiert worden. Der Deutsche Kulturrat, Spitzenorganisation von 250 Bundeskulturverbänden, reagierte "erschüttert".

Larry Harvey ist mit 70 Jahren gestorben Er war Mitbegründer des Burning-Man-Festivals Der Mitbegründer des berühmten Burning-Man-Festivals in der Wüste von Nevada ist tot. Larry Harvey starb im Alter von 70 Jahren in seinem Haus in San Francisco. Harvey hatte Anfang April einen schweren Schlaganfall erlitten. Das alternative Burning-Man-Festival hatte 1986 seinen Ursprung genommen, als Harvey zusammen mit einigen Freunden an einem Strand in San Francisco eine riesige Holzfigur verbrannte. Inzwischen zieht es alljährlich zehntausende Menschen an. Die Teilnehmer errichten eine Stadt in der Black-Rock-Wüste in Nevada, es gibt Kunstaktionen und Konzerte. Am Ende des mehrtägigen Festivals wird immer noch eine riesige Holzfigur verbrannt. Harvey sei "ein Visionär, ein Vordenker, ein Philosoph und ein leidenschaftlicher Fürsprecher für die Kultur und die Prinzipien" des Festivals gewesen, erklärten die Veranstalter. "Die Welt hat einen großartigen Menschen verloren."

Zentralrat beklagt Antisemitismus unter Muslimen Schuster bekräftigt Wunsch nach Meldesystem für antisemitische Vorfälle Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat einen unter Muslimen in Deutschland verbreiteten Antisemitismus beklagt. Es liege ihm fern, Muslime generell zu verurteilen, sagte Schuster bei der Gedenkfeier zum 73. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. "Es nützt aber nichts, die Augen davor zu verschließen, dass es bei einigen Muslimen ausgeprägten Antisemitismus gibt." Dieser Antisemitismus werde von Eltern und zum Teil auch von Imamen so weitergegeben, sagte Schuster. Arabische Fernsehsender und das Internet täten ihr Übriges. Schuster bekräftigte bei der Gedenkfeier seinen Vorschlag, ein bundesweites Meldesystem für antisemitische Vorfälle zu schaffen. Ein niedrigschwelliges Meldesystem, das auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeit umfasse, könne ein Gesamtbild der Situation von Juden in Deutschland liefern. Es seien valide Daten nötig, damit die Mehrheitsgesellschaft das Problem überhaupt ernst nehme.

Nobel-Akademie in Krise Skandal könnte Konsequenzen für Literaturnobelpreis haben Die skandalgeplagte Jury des Literaturnobelpreises rutscht trotz des Eingreifens von König Carl XVI. Gustaf immer tiefer in die Krise. Am Wochenende verlor sie das achte Mitglied. Damit sind nur noch 10 der einst 18 Mitglieder aktiv. Die Fachwelt rätselt über Konsequenzen für den Literaturnobelpreis. Die Arbeit zur Vorauswahl der Kandidaten laufe wie gewohnt, betont die Akademie. Doch das Gremium räumt ein: Das Ansehen des Preises habe Schaden genommen. Gerüchten zufolge diskutiert man deshalb hinter verschlossenen, den Preis in diesem Jahr nicht zu vergeben - und dafür im kommenden Jahr gleich doppelt. Ein Belästigungs- und Korruptionsskandal rund um den Mann eines Akademie-Mitglieds hatte die Krise ausgelöst.18 Frauen hatten dem Mann im sexuelle Belästigung vorgeworfen. Nach neuen Berichten schwedischer Medien könnte unter den Opfern auch Kronprinzessin Victoria gewesen sein.