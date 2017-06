Street Art Wer ist Banksy und wenn ja, wie viele?

Elke Buhr im Gespräch mit Liane von Billerbeck und Hans-Joachim Wiese

Ein Wandbild des britischen Street-Art Künstlers Banksy ist in Bethlehem (Westjordanland) in einem Raum des "The Walled Off Hotel" zu sehen. (dpa-Bildfunk / AP / Dusan Vranic)

Der britische Street-Art-Künstler Banksy ist nicht nur wegen seiner radikalen, subversiven Kunstaktionen eine Legende. Sondern auch, weil die Welt rätselt, wer sich eigentlich hinter dem anonymen Künstler verbirgt. Jetzt sind neue Spekulationen aufgetaucht.

Seit 20 Jahren wird gerätselt, wer sich hinter dem anonymen Street-Art-Künstler Banksy verbirgt. Jetzt haben Spekulationen, es könne sich dabei um Massive-Attack-Sänger Robert Del Naja handeln, neue Nahrung bekommen. Wie das Magazin "Monopol" berichtete, soll der britische Drum-and-Bass-Produzent und –DJ Goldie in einem Interview entsprechendes angedeutet haben.

Ein Werk wie Banksys schafft sich nicht nebenbei

Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr ist allerdings skeptisch, ob sich hinter Banksy wirklich del Naja verbirgt. "Wenn man sich anguckt, was er so als Künstler macht, könnte man sagen: ok, das kann in die Richtung gehen", sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. "Auf der anderen Seite glaube ich, dass, wenn man mit so einer großen Band wie Massive Attack durch die Gegend tourt – und die haben ja auch wirklich viel gemacht seit den 90er-Jahren –, kann ich mir nicht vorstellen, dass man nebenbei noch die Zeit und die Energie hat, so ein Werk wie das von Banksy zu schaffen."

Zu Spekulationen, hinter Banksy verberge sich mehr als nur eine Person, sagte Buhr: "Es ist sicher, dass Banksy nicht alleine arbeitet." Allerdings glaube sie, dass es dahinter ein Mastermind gebe. "Unter anderem deswegen, weil der Stil wirklich so konstant gleich bleibt über die Jahre und Jahrzehnte."

Ist Banksy eine Frau?

Oder ist Banksy am Ende eine Frau? "Das glaube ich irgendwie eher nicht", meint Buhr, "weil klar ist, er war in dieser Crew von Leuten mit Goldie oder den Massive-Attack-Leuten oder gehört so zu diesem Umfeld, und ich glaube, das war vor allen Dingen in den 80er-Jahren noch ziemlich männerdominiert."

Ihre eigene Theorie zu Banksys Identität ist: "Ich glaube, es ist einfach irgendjemand aus dem Umfeld. Aber wer, weiß ich natürlich leider auch nicht."

(uko)