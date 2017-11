Kulturnachrichten

Mittwoch, 1. November 2017

Streamingdienst Netflix stellt Serie "House of Cards" ein Unternehmen reagiert auf Belästigungsvorwürfe gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey Nach massiver Kritik in sozialen Netzwerken an Kevin Spaceys Entschuldigung zu einem Belästigungsvorwurf gegen ihn, hat der Streamingdienst Netflix das Ende der Erfolgsserie "House of Cards" beschlossen. Das US-Unternehmen kündigte an, dass es nach der 2018 anlaufenden 6.Staffel keine weiteren Fortsetzungen geben werde, auch die Dreharbeiten dazu seien unterbrochen. Spacey spielt in der Serie die männliche Hauptrolle. Der Schauspieler Anthony Rapp hatte in einem Interview angegeben, dass er 1986 als 14-Jähriger auf einer Party von Spacey sexuell bedrängt worden sei. Spacey entschuldigte sich über Twitter und outete sich gleichzeitig als schwul. Daraufhin wurde dem Oscar-Preisträger besonders in sozialen Netzwerken und von der Organisation Glaad, die sich für Rechte von Homosexuellen einsetzt, vorgeworfen, sein Outing sei ein Ablenkungsmanöver.

Gurlitts Sammlung in Doppelschau in Bern und Bonn zu sehen Die geheimnisvolle Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt wird erstmals öffentlich gezeigt. Mehr als fünfeinhalb Jahre nach der Beschlagnahme der spektakulären Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt wird der Fund erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. In der Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" sind im Kunstmuseum Bern und in der Bundeskunsthalle Bonn künftig rund 450 Werke aus der zum Teil mit NS-Raubkunstverdacht behafteten Sammlung zu sehen. Die jeweiligen Konzeptionen werden heute Mittag in Bern von den Leitern und Kuratoren beider Kunsteinrichtungen vorgestellt. Mehr als 1.500 Werke berühmter Künstler wie Monet, Cézanne, Renoir, Macke, Dix, Nolde oder Beckmann waren 2012 in Gurlitts Münchner Wohnung und später in seinem Salzburger Haus entdeckt worden. Zusammengetragen hatte die Kunst sein Vater Hildebrand Gurlitt, der einer der Kunsthändler Hitlers war.

Finanzloch bei Hersfelder Festspielen Intendant Wedel informiert über das erneute Defizit der zurückliegenden Saison. Das Freilicht-Theaterfestival hatte Mitte Oktober bekanntgegeben, dass der Etat trotz des großen Zuschauerzuspruchs um rund 600.000 Euro überzogen worden ist. Das entspricht 7,7 Prozent des Gesamtbudgets von 7,8 Millionen Euro. Schon in den vergangenen Jahren stand regelmäßig ein Minus unter der Endabrechnung. Das fehlende Geld musste dann nachträglich aus der Stadtkasse bewilligt werden. Die Festspiele wollen nun ihre Organisations- und Planungsstruktur verändern.

Comic-Zeichner Ralf König erhält Wilhelm-Busch-Preis Jury würdigt seinen kritischen Umgang mit Religionsthemen Der Comic-Zeichner Ralf König erhält den Wilhelm-Busch-Preis 2017. König sei der "national und international mit Abstand erfolgreichste und anerkannteste deutsche Comic-Zeichner unserer Tage", so die Jury in ihrer Begründung. Ganz auf Wilhelm Buschs Spuren wende sich König gegen Versuche, das freie Denken einzuschränken, hieß es. Immer wieder habe sich König mit Religionsthemen kritisch auseinandergesetzt, etwa in seinem zweibändigen Werk "Dschinn Dschinn" oder in seiner "Bibel-Trilogie". Der 1960 in Soest/Westfalen geborene Zeichner hatte 1987 gleich mit seinem ersten veröffentlichten Band "Der bewegte Mann" (1987) bundesweit seinen Durchbruch als Comic-Zeichner und Autor. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird König am Mittwoch im niedersächsichen Stadthagen überreicht.