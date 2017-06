Still, leise, unauffällig Banksy stellt in Berlin aus

Von Gesine Kühne

Lights, Camera, Vanalism - Banksy by s.butterfly (Flickr)

Er ist der Star der Graffitikünstler, kaum jemand hat ihn persönlich gesehen, er ist wie ein Phantom: Banksy. Einige seiner Werke werden in Berlin ausgestellt. Der Ausstellungsort sei zu schick für Banksys Kunst, meint unsere Autorin.

Keine großen Ankündigungen, kaum Werbung: Wer sich im Vorhinein darüber informieren wollte, was in der Ausstellung von Banksy in Berlin zu sehen ist oder ob es einen konkreten Anlass gibt, der ging leer aus.

Kein Wunder: Banksy selbst hat mit der Ausstellung nichts zu tun, kuratiert und genehmigt hat er sich nicht. Sicher ist: Es werden 80 Werke des Streetartkünstlers gezeigt, die aus privaten Sammlungen kommen.

"Es macht schon Spaß, diese Werke anzuschauen", meint Gesine Kühne. Auch wenn der Ort unpassend ist für die Kunst. Diese Ausstellung ist nicht von Banksy initiiert. Es wird dennoch Profit mit dieser Ausstellung gemacht.