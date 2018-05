Kulturnachrichten

Samstag, 12. Mai 2018

Stevie Wonder kritisiert Wests Äußerung zu Sklaverei Der Rapper hatte Sklaverei verharmlost Für seine umstrittenen Äußerungen zur Sklaverei hat Rapper Kanye West nun auch Gegenwind von Poplegende Stevie Wonder bekommen. Wests Vorstellungen seien eine "Narretei", kritisierte Wonder (67) nach einem Konzert in West Hollywood. Damit reagierte er auf ein Interview seines Musikerkollegen mit dem Promiportal TMZ, in dem er erklärte: "Wenn Du von 400 Jahren Sklaverei hörst - für 400 Jahre - das klingt nach Wahlmöglichkeit." Wests Einlassungen lösten in den USA einen Proteststurm aus. Wonder sagte dazu: "Wir alle wissen, dass Sklaverei keine Wahl war. Wenn man seine Geschichte kennt, wenn man die Wahrheit kennt, dann weiß man, dass das nur Narretei ist." Sklaverei als eine Wahl zu bezeichnen, sei so "als ob man sagen würde, der Holocaust sei nicht echt", fügte Wonder hinzu.

Star-Bariton Quasthoff hält nichts von Echo-Rückgabe Quasthoff kritisiert die Enscheidung, die Rapper auszuzeichnen Der Bassbariton-Star und Jazz-Sänger Thomas Quasthoff will seine Echo-Preise behalten. Er habe für die Auszeichnungen hart gearbeitet und sehe keinen Anlass, sie zurückzugeben. "Ich finde das populistisch, ich finde es dumm. Das würde ich auch Daniel Barenboim so sagen: Ich kann mich öffentlich dazu äußern, aber ich muss doch den Preis nicht zurückgeben." Nach der umstrittenen Echo-Verleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang hatten zahlreiche Musiker ihre Echos zurückgegeben - darunter Stardirigent Daniel Barenboim. Das Album der Rapper enthält Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". Quasthoff kritisierte er die Entscheidung, die Rapper auszuzeichnen, hart: Dass am Holocaust-Gedenktag der Preis an die beiden vergeben worden sei, finde er "ehrlich gesagt, traurig und ganz schlimm."

Rockefeller-Auktion bringt 697 Millionen Euro Versteigerung mit letzter Runde abgeschlossen Die Kunstsammlung des verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller und seiner Frau Peggy ist mit einem Erlös von umgerechnet 697 Millionen Euro zu Ende gegangen. Sie ist damit die bisher teuerste versteigerte Privatkollektion. Diese Summe kam über mehrere Tage beim Auktionshaus Christie's in New York zusammen. Das Geld soll nach dem Willen Rockefellers gespendet werden, darunter an das Kunstmuseum MoMA und die Harvard-Universität. Rockefeller war im vergangenen Jahr im Alter von 101 Jahren gestorben, Peggy Rockefeller starb 1996.

Trauer um Literaturwissenschaftler Gérard Genette Genette war ein Vordenker der modernen Erzähltheorie Frankreich trauert um einen seiner führenden Literaturwissenschaftler: Gérard Genette. Als ein einflussreicher Vordenker prägte er vor allem die moderne Erzähltheorie. 1967 war er als Professor für französische Literatur an die Sorbonne berufen worden und gehörte wenige Jahre später zu den Gründern der einflussreichen Zeitschrift "Poétique". Anerkannt und weltweit beachtet wurden vor allem Genettes Arbeiten der Textanalyse. Nach Mitteilung der Neuen Zürcher Zeitung ist Genette nun im Alter von 87 Jahren gestorben.

Kunst aus Portigon-Bestand hängt nun in Museen Häuser erhielten Werke als Dauerleihgaben des Landes Nahezu alle Kunstwerke, die das Land NRW von der WestLB-Nachfolgerin Portigon gekauft hat, sind nun als Dauerleihgaben in den Museen des Landes. Der Kunstschatz sei - vor allem mit Blick auf die Schwerpunkte der Museen - auf 42 Häuser verteilt. Das teilte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen mit. Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln etwa kann in seiner Impressionismus-Abteilung nun eine Arbeit von Paul Signac vorweisen. Das Kunstmuseum Bonn, das bereits zahlreiche Bilder von August Macke in der Sammlung hat, bekommt nun auch Mackes "Gartenbild". Das Land hatte 2016 für knapp 30 Millionen Euro den wertvollsten Teil der Portigon-Kunstsammlung mit 277 Werken angekauft.

Schriftstellerin Rosemarie Schuder ist tot Autorin gehörte zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der DDR Die Schriftstellerin Rosemarie Schuder ist tot. Sie starb bereits am 5. Mai im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie die Tageszeitung "Neues deutschland" am Freitag unter Berufung auf ihren Verleger meldete. Schuders Bücher erlebten eine Millionenauflage, darunter ihre Künstler-Romane über Michelangelo und Botticelli. Sie gehörte zu den meist gelesenen und beliebtesten Schriftstellerinnen in der DDR. In ihren letzten Lebensjahren trat Rosemarie Schuder mit Biografien über zu Unrecht vergessene Akteure des 19. Jahrhunderts hervor, so über Bismarcks Gegenspieler und Streiter gegen Antisemitismus Eduard Lasker und Ludwig Bamberger.

Indie-Musiker Scott Hutchison gestorben Frontmann der Band Frightened Rabbit soll unter Depressionen gelitten haben Der Sänger der schottischen Indie-Rock-Band, Scott Hutchison, ist tot. Das teilte die Polizei in Schottland mit. Seine Leiche war bereits am Donnerstag in der Nähe von Edinburgh entdeckt worden. Nun wurde bestätigt, dass es sich dabei um Hutchison handelt. Seine Familie würdigte den Sänger als einen, der «sein Herz auf der Zunge getragen hat». Das sei in seinen Songtexten und den Beiträgen in sozialen Medien zum Ausdruck gekommen. Er habe aber auch unter Depressionen gelitten. "Wir sind als Familie zutiefst getroffen vom Verlust unseres geliebten Scott", hieß es in einer Mitteilung. Hutchison galt bereits seit Mittwoch als vermisst. Über die Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.