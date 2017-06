Island wurde als Land am heftigsten von der Veröffentlichung der Panama-Papers erschüttert, der Regierungschef trat zurück. Darüber hinaus ist - zum Leidwesen vieler Bürger - allerdings nicht viel passiert, hat Carsten Schmiester herausgefunden. Mehr

In Mauretanien sollen Sklaven fünf bis 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Trotz eines gesetzlichen Verbots dienen sie seit Generationen ihren "Herren". Die Leibeigenen hoffen auf das Paradies und zementieren so die soziale Hierarchie. Widerstand regt sich nur langsam. Mehr

250 Jahre war Dänemark Kolonialmacht in der Karibik, betrieb Zuckerrohrplantagen, ließ Sklaven schuften und verkaufte die Inseln 1917 an die USA. Die Folgen der Fremdherrschaft spüren die Bewohner der U.S. Virgin Islands bis heute.Mehr