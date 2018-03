Stephen Hawking Sein Humor hat der Physik gut getan

Ulrich Woelk im Gespräch mit Dieter Kassel

Der weltberühmte Physiker Stephen Hawking spricht zu einem Publikum in Hong Kong per Hologramm von seinem Büro in Cambridge, England aus. (AFP - Anthony Wallace)

Stephen Hawking habe nicht nur "bahnbrechende Theorien" entwickelt, sondern auch ein breites Publikum für Physik begeistert, sagt der Schriftsteller und Physiker Ulrich Woelk. Mit Pointen und britischem Humor habe er schwierige Fragen heruntergebrochen.

Physiker und Popstar zugleich: der am Mittwoch verstorbene Stephen Hawking war nicht nur ein großer Physiker, sondern auch der Mann, der mit seinem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit" (1988) das sperrige Gebiet der Physik für ein breites Publikum erschlossen hat.

"Es war ein geniales Buch, aber es kam auch zum richtigen Zeitpunkt", sagt der Schriftsteller Ulrich Woelk, der selbst Physiker ist. "Die Physik stand fast an einem neuen Aufbruchspunkt, der bis heute weiterwirkt. Wir haben eben die Theorien des Universums, Urknall, plötzlich konnte man das alles rechnen."

Zuletzt war er der "elder statesman" der Physik

Mit Pointen und Humor habe Hawking schwierige Fragen so heruntergebrochen, dass alle "ankoppeln" konnten, meint Woelk. "Ich glaube, er war ein echter Brite, und dieser trockene Humor ist das, was ich eigentlich mit britischem Humor auch assoziiere. Und der tut der Physik sehr, sehr gut."

Der Schriftsteller Ulrich Woelk (Bettina Keller)

Folgt man dem Schrifsteller, haben Hawkings Ausflüge in die Popkultur mit Gastauftritten bei den "Simpsons" oder "Star Trek" seiner wissenschaftlichen Reputation offenbar nicht geschadet. In der wissenschaftlichen Gemeinde habe Hawking zuletzt den Ruf eines "elder statesman" genossen, man habe gewusst, was dieser als Physiker geleistet habe, so Woelk.

Hawking habe "bahnbrechende Theorien" entwickelt, unter denen die bekannteste die Hawking-Strahlung sei. Der Nobelpreis blieb ihm dennoch versagt: "Das liegt daran, dass die Effekte, die aus seinen Theorien folgen, so klein oder so schwer messbar sind, dass es bis heute nicht gelungen ist."

(uko)