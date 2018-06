Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Juni 2018

Steinmeier enthüllt Gedenktafel an Dienstvilla Jüdische Vorbesitzer hatten Haus nach Nazi-Machtübernahme verkauft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an seiner Dienstvilla in Berlin eine Gedenktafel für die jüdischen Vorbesitzer enthüllt, die ihr Haus 1933 unter dem Druck der Machtübernahme durch die Nazis verkauften. "Als Hugo und Maria Heymann diesen Ort verlassen mussten, wurde ihr Glück zerstört", sagte Steinmeier bei der Zeremonie. Das Schicksal der Heymanns erinnere zugleich an die "ungezählten" Geschichten von Familien, die unter dem Rassenhass und dem Terror des NS-Regimes gelitten hätten, betonte Steinmeier. Vor dieser Vergangenheit dürfe niemand die Augen verschließen. Es gebe dabei schlicht "keinen Platz für Bagatellisierung oder Verdruckstheit". Antisemitismus sei nicht überwunden, "auch nicht in unserem Land". Die Heymansn lebten in der Villa im Berliner Stadtteil Dahlem, bis sie 1938 vergeblich zu fliehen versuchten. Hugo Heymann starb wenige Tage nach der Freilassung aus der Haft, wo er schwer misshandelt worden war. Seine Frau überlebte den Krieg. Der Bund erwarb das Gebäude 1962. Es diente danach verschiedenen Zwecken, bevor es 2014 zur offiziellen Dienstvilla des deutschen Staatschefs wurde.

Trauer um Hilmar Hoffmann Politiker und Weggefährten würdigen den bedeutenden Kulturpolitiker Mit Bestürzung haben sich zahlreiche Weggefährten und Politiker zum Tod von Hilmar Hoffmann zu Wort gemeldet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte Hoffmann mit den Worten, die Bundesrepublik verliere einen ihrer prägendsten und erfolgreichsten Kulturpolitiker". Eine "Legende" nannte ihn der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst Boris Rhein. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann bezeichnete Hoffmanns Tod als "einen sehr großen Verlust für die Stadt". Für die Schriftstellerin Eva Demski war er „die sonnige Art eines Alpha-Männchens. Ein großer Stratege, der auch Lust auf Gegnerschaft hatte, und Lust diese auch zu zeigen." Für den Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier lebte und atmete Hilmar Hoffmann Kunst. „Er war Streiter und Kämpfer in ihrem Namen und damit ein Glücksfall für die Stadt Frankfurt und unser Land", sagte Bouffier. Das Land verliere eine große Persönlichkeit, einen Visionär und Wegweiser der Kunst. Der langjährige Kulturdezernent Frankfurts Hilmar Hoffmann war einer der bedeutendsten Kulturpolitiker Deutschlands und ist am Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Malcolm Morley ist tot Begründer des Fotorealismus im Alter von 86 Jahren gestorben Der Maler Malcolm Morley ist tot. Der allererste Preisträger des renommierten Turner Prize starb im Alter von 86 Jahren. Malcom Morley gilt als Begründer des Fotorealismus. Er malte Postkarten und Fotos ab, übertrug im Rasterverfahren akribisch jedes Detail auf die Leinwand. Als seine Bilder mit der Pop-Art-Bewegung immer mehr Anerkennung erfuhren, beschloss er auszusteigen und malte fortan Aquarelle. Der Titel "Begründer des Fotorealismus" hätte ihm aber wahrscheinlich nicht gefallen, erklärte der Kunstkritiker Sebastian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur. "Jede Form von Kategoriendenken war ihm völlig fremd. Er hat auch den Begriff fotorealistische Malerei abgelehnt. Er war ein totaler Freigeist.", so Frenzel weiter.

Neun Deutsche lesen beim Bachmannpreis Das Wettlesen im österreichischen Klagenfurt beginnt am 4.Juli Um den mit 25 000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt lesen in diesem Jahr wieder 14 Autoren um die Wette, darunter neun aus Deutschland: Bov Bjerg, Stephan Groetzner, Joshua Groß, Corinna T. Sievers und Ally Klein treten unter anderen gegeneinander an. Die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur werden am 4. Juli mit einer Rede des Autors Feridun Zaimoglu unter dem Motto "Wert der Worte" eröffnet. 2017 hatte der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz den renommierten Preis gewonnen.