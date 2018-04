Stayin' alive: Tanzen Der Sex der Künste

Von Oliver Schwesig

Tony Manero im Tanzfilm-Klassiker "Saturday night fever" zusammen mit Stephanie.

Er ist wahrscheinlich genauso alt wie die Musik: Der Tanz. Durch alle Epochen und Gesellschaftsordnungen hindurch wurde und wird getanzt. Egal wie viele Kulturrevolutionen sich der Mensch abgerungen hat, tanzen kam nie aus der Mode.

"Pass auf, er übernimmt wieder die Tanzfläche!" Mit gebanntem Blick bestaunen die Freunde von Tony Manero im Tanzfilm-Klassiker "Saturday night fever" wie der Disco-König, gespielt von John Travolta, am Samstag Abend den glitzernden Dancefloor übernimmt. Zackige Rhythmen, tolle Grooves, fließende Körperbewegungen – die Holzschnittartigkeit der Story lässt trotzdem nicht über den beeindruckenden Tanz von John Travolta hinwegtäuschen.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war das ein wichtiges Merkmal der Populärkultur. Von Rock 'n' Roll bis Techno, jede Jugendbewegung war auch begleitet vom entsprechenden Tanz. Kein Wunder, dass neben der Liebe der Tanz das wichtigste Thema in der Popmusik ist.

Kunst, Sport, Therapie

Getanzt haben die Menschen schon seit der Antike. Erst wurde nur Göttern gehuldigt. Später entstand aus dem Tanz eine Kunstform. Heute ist er ein Sport, ein Zeitvertreib und eine Therapieform. Knapp 300 verschiedene Tänze können Experten aufzählen, manche werden sogar im Sitzen ausgeführt.

Und während Musik oder Literatur in den letzten 2000 Jahren enorme Entwicklungen hinter sich gebracht haben, ist der Tanz doch verhältnismäßig unverändert geblieben: Man bewegt den Körper zum Rhythmus einer Musik. Mehr nicht. Durch alle Kulturrevolutionen hindurch hat sich daran nichts geändert. Das wirft die Frage auf, was man vom Menschen an dieser Kulturpraxis Tanz ablesen kann? Es ist vermutlich die pure Körperlichkeit, als Gegengewicht zur Geistigkeit von Musik und Wort.

Tanz also als Sex der Künste? Vielleicht.

