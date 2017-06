Kulturnachrichten

Mittwoch, 28. Juni 2017

"Star Wars"-Museum wird in L.A. gebaut Es wird etwa eine Milliarde Dollar kosten Das futuristische Gebäude des chinesischen Architekten Ma Yansong soll auf dem Exposition-Park-Gelände in der Filmmetropole gebaut werden. Der Stadtrat hat dem von Lucas lange geplanten Projekt zugestimmt. Der Bürgermeister von Los Angeles, Garcetti, dankte Lucas in einer Mitteilung, dass er sich für L.A. entschieden habe. Lucas will die Baukosten von etwa einer Milliarde Dollar aus eigener Tasche finanzieren. Der Kern der Kunstsammlung stammt dabei aus dem Privatbestand des "Indiana Jones"-Produzenten. Nach eigenen Angaben interessierte sich Lucas seit seiner Jugend für Malerei, Zeichnungen, Comics und später digitale Kunst und sammelte viele Werke. Zur Sammlung gehören neben vielen Filmkunst-Objekten auch Gemälde von Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir und Norman Rockwell.

Rekorderlös für Max Beckmann Gemälde "Hölle der Vögel" bei Christie's für rund 40 Millionen Euro versteigert Das expressionistische Kunstwerk "Hölle der Vögel" des deutschen Malers Max Beckmann ist beim Londoner Auktionshaus Christie's zum Rekordpreis von 36 Millionen Pfund (40,8 Millionen Euro) versteigert worden. Der Auktionspreis sei der höchste, der bisher für ein Werk des deutschen Expressionismus erzielt wurde, teilte Christie's mit. Das 1937/38 enstandene Werk war seit 1983 in Privatbesitz und gilt als bedeutendes Statement gegen die Nazis. Es zeigt brutal aussehende Vogelfiguren mit Hitler-Gruß, die einen Mann quälen. Max Beckmann, dessen Werke in der Nazi-Zeit der sogenannten "entarteten" Kunst zugerechnet wurden, lebte nach der Machtübernahme in Amsterdam, Paris und den USA im Exil. Er starb 1950 in New York. Der bisher höchste Preis für ein Beckmann Werk wurde 2001 für dessen ""Selbstbildnis mit Horn" bei Sotheby's in New York für 22,5 Millionen Dollar erzielt.

Schauspieler Michael Nyqvist ist tot Star der "Millennium"-Verfilmung war an Lungenkrebs erkrankt Der schwedische Schauspieler Michael Nyqvist ist tot. Er starb im Alter von 56 Jahren, das teilte sein Management mit. Er sei "friedlich im Kreis seiner Familie" eingeschlafen, nachdem er ein Jahr lang gegen die Krankheit angekämpft habe. Nyqvist, der eine Frau und zwei Kinder hinterlässt, trat in seiner Schauspielkarriere in mehr als 50 Filmen auf. International bekannt wurde er mit der Rolle des Journalisten Mikael Blomkvist, der neben der Hackerin Lisbeth Salander die Hauptfigur der Erfolgsromane des verstorbenen Autors Stieg Larsson ist. Seit 2011 spielte Nyqvist in mehreren Hollywood-Produktionen mit. 2010 veröffentlichte er seine Autobiografie, die seine Kindheit bei Adoptiveltern und die Suche nach seinen leiblichen Eltern beschreibt.

Facebook hat zwei Milliarden Nutzer Kein anderes Internet-Netzwerk kann mithalten Facebook hat die Schwelle von zwei Milliarden Nutzern pro Monat erreicht. Das gab Konzernchef Zuckerberg bekannt. Noch im Oktober 2012 lag die Nutzerzahl bei etwa einer Milliarde. Je mehr User aktiv sind, desto leichter kann das Unternehmen aus dem Silicon Valley Werbekunden anlocken. Das Unternehmen definiert User, wenn sie bei Facebook angemeldet sind und sich innerhalb der vergangenen 30 Tage eingeloggt haben. Kunden, die ausschließlich bei den Töchter-Diensten Instagram und WhatsApp aktiv sind, werden nicht mitgezählt.

Museum Moritzburg gibt Raubkunst zurück Rückgabe nach fast 80 Jahren Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle gibt Gegenstände aus ehemals jüdischem Besitz zurück. Es handelt sich um Kunsthandwerk aus Silber. Auch mehrere rituelle Gegenstände seien darunter, sagte eine Sprecherin. Details zur Rückgabe der Artefakte stellen das Museum und die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt heute vor. Angekündigt haben sich auch Sachsen-Anhalts Kulturminister Robra und ein Vertreter der Jewish Claims Conference, die Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer des Nationalsozialismus vertritt. Die Gegenstände, die jetzt zurückgegeben werden, waren 1940 ins Museum Moritzburg gelangt. Es handelt sich um NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut.

Vatikan bewirbt sich um Oscar Dokumentarfilm handelt vom Kunstverständnis des Papstes Der Vatikan schickt für die Oscars 2018 erstmals einen eigenen Beitrag ins Rennen. Für den Wettbewerb soll der 45-minütige Dokumentarfilm "Papa Francesco. La mia idea di arte" (Papst Franziskus. Meine Vorstellung von Kunst) eingereicht werden. Produzenten sind die Vatikanischen Museen und der Vatikanstaat. Für Papst Franziskus sei "Kunst mit seiner Botschaft der Barmherzigkeit verknüpft", sagte Museumsdirektorin Barbara Jatta bei der Präsentation des Films im Vatikan. Der in Kinoqualität gedrehte Film basiert auf dem gleichnamigen Buch der italienischen Journalistin Tiziana Lupi, die den Papst zu seiner Kunstvorstellung befragte. Passend zu den Papst-Zitaten aus dem Buch werden insgesamt zehn ausgewählte Kunstwerke aus dem Vatikan und seinen Museen vorgestellt, die das Kunstverständnis des Papstes illustrieren sollen. Wann der Dokumentarfilm - zu dem bereits deutschsprachige Untertitel existieren - in Deutschland zu sehen sein soll, ist noch nicht bekannt.