Kulturnachrichten

Dienstag, 6. Juni 2017

Stärkster US-Kinostart für Film von Regisseurin "Wonder Woman" an der Spitze der Kinocharts Der Film um die Superheldin "Wonder Woman" hat die hohen Erwartungen erfüllt und die Spitze der Kinocharts in den USA und Kanada erobert. Der "Hollywood Reporter" sprach von einem "historischen" Start und einem "entscheidenden Moment für Hollywoods Gender-Problem". Dem Branchendienst zufolge handelt es sich bei dem Film von Regisseurin Patty Jenkins um den stärksten Start des Films einer Regisseurin. Der Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle startet in Deutschland in anderthalb Wochen und dreht sich um die Heldin Diana Prince von der Insel der Amazonen, wo Frauen regieren und es keine Männer gibt.

«Wallace & Gromits»-Stimme Peter Sallis gestorben Britischer Schauspieler wurde 96 Jahre alt. Peter Sallis war vor allem durch die Trickfilmserie "Wallace & Gromit" bekannt geworden. Er hatte dem glatzköpfigen Erfinder Wallace zwischen 1989 und 2010 seine Stimme geliehen. Sallis habe seine einzigartige Gabe und seinen Humor in alles eingebracht, was er tat. Damit habe er die sehr britische Kunst des Seltsamen und Unauffälligen verkörpert, sagte Nick Park, der die Knetefiguren Wallace und Gromit erfunden hatte.

Schriftsteller Juan Goytisolo in Marrokko beerdigt Spanischer Intellektueller war am Sonntag in seiner Wahlheimat im Alter von 86 Jahren gestorben. Mit dem Tod von Juan Goytisolo hat Spanien einen seiner größten Autoren verloren. Goytisolo galt seit vielen Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis. 2014 erhielt er in seiner Heimat den renommierten Cervantes-Preis. Goytisolo galt als Pendler zwischen der westlichen und der arabischen Welt, als Mittler zwischen den Kulturen und den Religionen. In seinen Büchern rechnete der Autor mit der Rückständigkeit der spanischen Gesellschaft während der Franco-Diktatur (1939-1975) ab. In seinen späteren Werken kritisierte er auch das moderne Spanien.

Umfrage: Mehrheit gegen Showacts während Fußballspielen 48 Prozent dagegen, aber einem Fünftel ist es egal Beim Super Bowl in den USA sind die Halbzeit-Shows ein weltweites Spektakel, doch beim Fußball hört für viele Deutsche der Spaß auf: Fast jeder Zweite in Deutschland sieht Auftritte von Künstlern in der Halbzeitpause beim Fußball kritisch. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter 1080 Teilnehmern. 31 Prozent der Befragten befürworten solche Showacts demnach, 48 Prozent finden sie hingegen "schlecht" oder "eher schlecht". Vielen scheint das Thema aber auch schlicht egal zu sein: Jeder Fünfte machte keine Angabe. Ende Mai hatte der Halbzeit-Auftritte von Helene Fischer beim DFB-Pokal-Finale in Berlin für Diskussionen gesorgt. Fischer wurde im Olympiastadion von vielen Fans ausgepfiffen.