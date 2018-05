Kulturnachrichten

Samstag, 26. Mai 2018

Staatstheater-Krise: Mehr Mitsprache Personalrat darf künftig an den Stiftungsratssitzungen teilnehmen Nach dem heftigen Streit um den Führungsstil am Cottbuser Staatstheater bekommen die Mitarbeiter mehr Mitspracherecht. Der Personalrat darf künftig als Gast an den Stiftungsratssitzungen teilnehmen, wie die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums, Kulturministerin Martina Münch (SPD), nach einem Gespräch mit der Belegschaft in Cottbus sagte. Der Stiftungsrat ist Teil der Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), die sich um den Theaterbetrieb kümmert. Erst gestern wurde bekannt gegeben, dass der Vorstandsvorsitzende Martin Roeder aufgrund eines "zerstörten Vertrauensverhältnisses" fristlos gekündigt wird. Die schon Wochen andauernde Krise entstand, als immer mehr Mitarbeiter den Führungsstil des Generalmusikdirektors Evan Alexis Christ kritisierten. Das Theater strebt eine Beendigung seines Vertrags an.

Literaturnobelpreis: Verleihung 2019 nicht sicher Abhängig von Reformen Die wegen eines Missbrauchsskandals bereits um ein Jahr verschobene Vergabe des diesjährigen Literaturnobelpreises könnte sich noch weiter verzögern. Die Verleihung sei abhängig von Fortschritten bei der Aufarbeitung des Skandals sowie Reformen, sagte der Direktor der Schwedischen Akademie, Lars Heikensten, in Stockholm. Das bedeute, dass 2019 nicht als feststehender Termin zu verstehen sei, betonte er. Vor rund drei Wochen sagte die Akademie die Vergabe des diesjährigen Nobelpreises ab. Dieser sollte nach ihren bisherigen Angaben im kommenden Jahr zusammen mit dem Preis 2019 verliehen werden.

Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung angeklagt Er wird elektronisch überwacht und darf den Staat Connecticut nicht verlassen Gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ist nun in New York Anklage wegen Vergewaltigung und eines sexuellen Übergriffs erhoben worden. Der 66-Jährige stellte sich der Polizei und kam nach einer Anhörung gegen eine Kaution von einer Million Dollar frei. Weinstein hatte einen Barscheck über genau diesen Betrag dabei, da die Höhe der Kaution vorab ausgehandelt worden war. Der Beschuldigte habe seine Position, sein Geld und seine Macht benutzt, um junge Frauen in Situationen zu locken, in denen er sie sexuell verletzen konnte, sagte die stellvertretende Staatsanwältin vor Gericht. Weinsteins Anwalt verwies darauf, dass die Frauen die mutmaßlichen Übergriffe nicht der Polizei gemeldet hätten. „Herr Weinstein hat die Besetzungscouch in Hollywood nicht erfunden", sagte er. Natürlich gebe es in der Branche "schlechtes Benehmen", aber darum gehe es in diesem Fall nicht. Weinstein wird nun elektronisch überwacht und darf New York sowie den Staat Connecticut nicht verlassen.

Programmdirektorin verlässt Volksbühne Mariette Piekenbrock geht in gegenseitigem Einvernehmen Die Programmdirektorin Marietta Piekenbrock verlässt die Berliner Volksbühne. Ihr Vertrag sei in gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, bestätigte Pressesprecher Johannes Ehmann dem rbb. Intendant Chris Dercon war bereits im April zurückgetreten. Das Duo verantwortete das umstrittene Programm der neuen Volksbühne nach der Ära Castorf.