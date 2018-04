Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. April 2018

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kevin Spacey Offenbar weitere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den Schauspieler In Kalifornien beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit Vorwürfen gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Kalifornien prüft einen Fall, der gut 25 Jahre zurückliegen soll. Die Angelegenheit "wird geprüft", teilte die Polizei im Bezirk Los Angeles mit. Nach Angaben der Polizei wirft ein Mann Spacey vor, im Herbst 1992 in West Hollywood einen sexuellen Übergriff auf ihn verübt zu haben. Dem seien die Ermittler seit Dezember nachgegangen und hätten den Fall am 5. April einer Arbeitsgruppe für Sexualverbrechen in der Unterhaltungsbranche bei der örtlichen Bezirksstaatsanwaltschaft übertragen. Nachdem die Vorwürfe gegen Spacey bekannt geworden waren, hat der Schauspieler neben seiner Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards" auch seine Künstleragentur verloren. Künftige Projekte des 58-Jährigen liegen auf Eis.

Bayreuths Markgräfliches Opernhaus wird wiedereröffnet Die Sanierung hat rund 30 Millionen Euro gekostet Sechs Jahre dauerte die aufwendige Sanierung, nun öffnet das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wieder. Dazu kommt die Oper auf die Bühne, die schon zur Eröffnung 1748 gegeben wurde: "Artaserse" von Johann Adolph Hasse.

Das Opernhaus gilt als einzigartiges Zeugnis barocker Theaterkultur und steht deshalb seit 2012 auf die Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Errichten ließ es die Markgräfin Wilhelmine (1709-1758). Die preußische Prinzessin machte aus der Provinzstadt Bayreuth ein Zentrum für Kunst und Kultur. Das Markgräfliche Opernhaus war auch der Grund, warum der Komponist Richard Wagner im 19. Jahrhundert nach Bayreuth kam. Das barocke Haus erwies sich dann allerdings für seine Bühnen-Ideen als unbrauchbar, deshalb lies er das Festspielhaus bauen. So hat Bayreuth zwei weltweit bedeutsame Opernhäuser vorzuweisen.

Netflix nimmt nicht am Filmfest in Cannes teil Festival verlangt, dass Wettbewerbsbeiträge im Kino gelaufen sein müssen Netflix zieht seine Filme aus dem Filmfestival in Cannes ab. Das Festival hatte zuvor entschieden, dass alle eingereichten Beiträge für den Wettbewerb in Frankreich im Kino gelaufen sein müssen. Das schließt Filme des Streamingdienstes faktisch aus. Netflix-Chef Ted Sarandos sagte, die Bewerbungskriterien seien voll und ganz gegen den Geist eines jeden Festivals in der Welt. Netflix könnte seine Filme beim Festival in Cannes theoretisch noch außerhalb des Wettbewerbs um die Goldene Palme zeigen, doch das schloss Sarandos in einem Interview mit der Zeitschrift Variety aus. Die Filmemacher sollten dort nicht respektlos behandelt werden, sondern faire Chancen haben. Beim letzten Festival hatten zwei Netflix-Produktionen Premieren in Cannes, was viele Kinobesitzer und Gewerkschaften in Frankreich verärgert hatte - denn Netflix gab die Filme nicht für das Kino frei. Das nächste Festival in Cannes findet im Mai statt.

Ed Sheeran mit einer Milliarde Streams Das ist ein Rekord Ed Sheeran hat einen Streaming-Rekord aufgestellt: Eine Milliarde Mal wurden seine Songs in Deutschland gestreamt. Als erster Musiker überhaupt habe er diese Marke erreicht, teilte GfK Entertainment mit. Auch in der Kategorie "meistgestreamter Song" liegt der britische Musiker demnach vorn: "Shape Of You" kommt auf 170 Millionen Abrufe. Bei der Echo-Verleihung am Donnerstag ist Ed Sheeran vier Mal nominiert.

50. Jahrestag des Anschlags auf Rudi Dutschke Gretchen Dutschke: "Wir sollten stolz sein" Zum 50. Jahrestag des Anschlags auf den Studentenführer Rudi Dutschke hat dessen Witwe die Erfolge der 68er-Bewegung verteidigt. "Was unsere Bewegung geleistet hat, kann gar nicht überschätzt werden", sagte Gretchen Dutschke der Onlineausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Unsere Idee einer demokratischen Gesellschaft wird endlich gelebt in Deutschland. Wir sollten stolz sein", sagte die 76-jährige über das Wirken ihres Manns und seiner Mitstreiter. Der Neonazi Josef Bachmann hatte den bekannten Aktivisten des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds am 11. April 1968 mit drei Schüssen schwer verletzt. Dutschke starb elf Jahre später an den Spätfolgen. Am Nachmittag ist eine öffentliche Gedenkfeier nahe dem Ort des Anschlags am Berliner Kurfürstendamm geplant. Als Redner werden neben Gretchen Dutschke unter anderem der Grünen-Mitgründer Milan Horacek und der Politikwissenschaftler Hajo Funke anwesend sein.

Auschwitz-Überlebende kritisieren Echo-Nominierung Es sei "beschämend" Einen Tag vor der "Echo"-Preisverleihung haben Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz die Nominierung der Rapper Farid Bang und Kollegah sowie die Organisatoren erneut scharf kritisiert. "Am 12. April wird nicht nur der Deutsche Musikpreis Echo verliehen, sondern auch weltweit der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen", betonte das Internationale Auschwitz Komitee. "In diesem Zusammenhang und gerade an diesem Tag mutet der deutsche Beitrag zum Gedenken, so wie er sich beim Echo widerspiegelt, mehr als makaber an." In diesem Jahr fällt der Gedenktag an den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto im Jahr 1943 auf den 12. April. Die beiden Rapper waren trotz Antisemitismus-Vorwürfen vom Bundesverband Musikindustrie für die Auszeichnung nominiert worden. Ende vergangener Woche hatte der Ethikbeirat des Verbandes die umstrittene Nominierung der beiden Künstler als einen "absoluten Grenzfall zwischen Meinungs- und Kunstfreiheit und anderen elementaren Grundrechten" verteidigt. Ein formaler Ausschluss sei nicht der richtige Weg, hieß es weiter zur Begründung. Zuvor hatte auch der Zentralrat der Juden in Deutschland die Entscheidung des Ethikbeirats kritisiert. Die Echo-Verleihung findet am Donnerstagabend in Berlin statt. Geplant ist, dass die beiden Rapper bei der Veranstaltung live auftreten. Zudem könnten sie ausgezeichnet werden.

Schwedens König ermahnt Nobelpreis-Gremium Mehrere Mitglieder hatten sich in Zeitungsbeiträgen öffentlich beschimpft König Carl XVI. Gustaf hat die Mitglieder der Schwedischen Akademie aufgefordert, ihrer Verantwortung für die ehrwürdige Kulturinstitution gerecht zu werden. Mehrere Mitglieder hatten sich über Gastbeiträge in den schwedischen Zeitungen gegenseitig öffentlich beschimpft. Hintergrund ist ein Korruptions- und Belästigungsskandal, in dessen Folge drei Mitglieder angekündigt hatten, nicht mehr an Sitzungen teilzunehmen. Die Schwedische Akademie kürt seit mehr als einem Jahrhundert den Träger des Literaturnobelpreises. Zurücktreten kann man aus ihrer Mitte nach den Statuten von 1786 nicht. König Carl Gustaf erwägt nun, diese Regel zu ändern. Für die Akademie ist es wichtig, die Sitze der inaktiven Mitglieder nachzubesetzen, denn sonst läuft sie Gefahr, das Quorum zur Ernennung neuer Mitglieder bald nicht mehr zu erfüllen.