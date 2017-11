Kulturnachrichten

Montag, 6. November 2017

Sprengel Museum ist "Museum des Jahres" Hervorragende Bestände und kluge Ankaufspolitik Das Sprengel Museum in Hannover ist für Kunstkritiker in

Deutschland das "Museum des Jahres 2017". So konsequent wie kaum ein

anderes deutsches Museum widme sich das Museum der zeitgenössischen Kunst, teilte die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA mit. Das Sprengel Museum verfüge über "hervorragende Bestände" der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, die durch eine kluge Ankaufspolitik und weitere Schenkungen ständig wachse. Besonders erwähnenswert fanden die Kritiker die Gründung des nach ihren Angaben ersten Foto-Blogs im deutschsprachigen Raum, der eine Plattform biete, "um unter dem Horizont der Kunst über Fotografie zu diskutieren". Zur "Ausstellung des Jahres 2017" wählten die Kritiker die Schau "Surreale Sachlichkeit. Werke der 1920er- und 1930er-Jahre aus der Nationalgalerie Berlin" in der Sammlung Scharf-Gerstenberg in Berlin. Als "Besondere Ausstellung 2017" würdigte der Verband "Otto Freundlich - Kosmischer Kommunismus" im Museum Ludwig in Köln.

"Parlament der Bäume" unter Denkmalschutz Berliner Erinnerungsstätte für die Mauertoten Nach jahrelangen Bemühungen ist das Mauer-Mahnmal "Parlament der Bäume" in der Nähe des Reichstags unter Denkmalschutz gestellt worden. Das teilte die Berliner Kulturverwaltung mit. Die Erinnerungsstätte für die Mauertoten in Berlin war 1990 auf Initiative des Aktionskünstlers Ben Wagin auf dem ehemaligen Grenzstreifen entstanden. Dort steht der einzige noch verbliebene Mauerrest des Regierungsviertels. Unter Bäumen sind auf Granitplatten die Namen von 258 Opfern des DDR-Grenzregimes eingraviert. Ein Teil der Anlage war Ende der 1990er Jahre in das für den Bundestag gebaute Marie-Elisabeth-Lüders-Haus integriert worden. Der Fortbestand der Anlage galt ab 2018 als nicht gesichert, weil das Grundstück am Schiffbauerdamm eine Reservefläche für Bundesbauten ist. Nach einigen vergeblichen Versuchen hatten zuletzt die Grünen einen neuen Anlauf gemacht, das Denkmal dauerhaft zu sichern.

Neuer Thor-Film räumt an US-Kinokassen ab Viertbester Kinostart des Jahres in den USA Der neue Film "Thor: Tag der Entscheidung" aus dem Marvel-Universum hat bei seinem Start ordentlich an den nordamerikanischen Kinokassen abgeräumt. Mit Einnahmen von 121 Millionen Dollar (104 Mio Euro) legte der dritte Teil der nordischen Götter-Saga am Wochenende ein gutes Debüt hin. Es war der viertbeste Start des laufenden Jahres: Besser haben bisher nur "Die Schöne und das Biest" mit 174,8 Millionen Dollar (150 Mio Euro), "Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit 146,5 Millionen Dollar (126 Mio Euro) und "Es" mit 123,4 Millionen Dollar (106 Mio Euro) abgeschnitten. Dem Magazin "Variety" zufolge beendet der Start des neuen Thor-Films auch eine monatelange Flaute an den Kinokassen in den USA und Kanada, die zu den schlechtesten Oktoberzahlen seit einem Jahrzehnt geführt habe. In "Thor: Tag der Entscheidung" kehrt Chris Hemsworth in der Titelrolle auf die Leinwand zurück, während Cate Blanchett als tödliche Göttin Hela ihr Debüt feiert. Die beiden ersten Thor-Filme spielten weltweit über eine Milliarde Dollar ein, insgesamt sind sieben Filme geplant.

Santa Croce in Florenz wieder geöffnet Kirche blieb nach tödlichem Unfall zwei Wochen lang geschlossen Gut zwei Wochen nach einem tödlichen Unfall in der Kirche Santa Croce in Florenz ist das Gotteshaus wieder für Besucher geöffnet. Am Sonntagnachmittag bildeten sich laut der Tageszeitung "La Nazione" Schlangen von Touristen und Einheimischen, die das gotische Bauwerk und seine bedeutenden Fresken aus dem 14. Jahrhundert besichtigen wollten. Am Abend fand erstmals wieder eine Messe in der Kirche statt. Mitte Oktober war ein 52-jähriger spanischer Tourist von einem handgroßen Stein erschlagen worden, der sich aus der Decke gelöst hatte. Die Kirche blieb seitdem geschlossen. Vertreter der Kirchenleitung und Kunstsachverständige zeigten sich überrascht über den Vorfall; das Gebäude sei regelmäßig kontrolliert und restauriert worden.

Reformationsjubiläum: Besucherbilanz der Wartburg Mehr als 300.000 Menschen kamen aus dem In- und Ausland Die Nationale Sonderausstellung "Luther und die Deutschen" auf der Wartburg, die am Wochenende zu Ende gegangen ist, hat 310.233 Besucher angezogen. Allein in den letzten zehn Tagen hätten noch einmal mehr als 20.000 Gäste eine Eintrittskarte gekauft, teilte die Wartburg-Stiftung in Eisenach mit. Im Vergleich mit den beiden anderen Nationalen Sonderausstellungen zum 500. Reformationsjubiläum - "Der Luthereffekt" im Berliner Gropius-Bau und "Luther! 95 Schätze - 95 Menschen" in Wittenberg - stieß die Schau auf der Wartburg mit deutlichem Abstand auf das größte Interesse. In Wittenberg waren bis kurz vor Schluss der Ausstellung etwa 220.000 Besucher gezählt worden, in Berlin rund 60.000. Fast jeder fünfte Besucher auf der Wartburg sei aus dem Ausland gekommen. Bis Ostern soll auf der Wartburg eine neue Dauerausstellung aufgebaut werden. Die Lutherstube, in der der Reformator 1521/22 die Bibel aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzte, bleibt aber zugänglich.

Tino Seghal stellt sein Projekt für Berlins Volksbühne vor Erste Premiere mit "Beckett" am Rosa-Luxemburg-Plkatz Ihren Spielzeit-Auftakt feierte die Berliner Volksbühne mit ihrem neuen Intendanten Chris Dercon auf dem Tempelhofer Flughafen. Jetzt gibt es die erste Premiere im Stammhaus des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz. Dafür gewann der Belgier Dercon nicht nur Theatermacher, sondern auch einen Star der Kunstszene: Tino Seghal wird heute sein Projekt für die Volksbühne vorstellen. Mit dabei sind auch die Schauspielerin Anne Tismer und Regisseur Walter Asmus, die drei Werke von Samuel Beckett für die Bühne inszeniert haben: "Nicht Ich", "Tritte" und "He, Joe". Premierenabend wird Freitag, der 10.11., sein. Schauspiel und Performances wird es nicht nur im Großen Saal, sondern auch in den Foyers des Theaters geben. Bei dem Open-End-Abend soll dann im Roten Salon weitergefeiert werden.

Deutscher Regiepreis "Metropolis" vergeben Regisseur und Drehbuchautor Roland Klick bekommt Ehrenpreis Der Bundesverband Regie hat den Deutschen Regiepreis "Metropolis" vergeben. Kai Wessels "Nebel im August" ist in der Sparte Beste Regie Kinofilm ausgezeichnet worden. Der Film erzählt ein grausames Euthanasie-Drama in der NS-Zeit nach dem Roman von Robert Domes. "Er zeigt Menschlichkeit in einem unmenschlichen System", so das Urteil der Jury. Der Regiepreis wurde zum siebten Mal an der Filmhochschule in München verliehen. Der Preis wird von dem Bundesverband Regie für herausragende Leistung an Regisseure vergeben. Einer der Mehrfach-Gewinner des Abends war der Film "Die beste aller Welten" von Regisseur Adrian Goiginger in der Kategorie Debüt und Nachwuchs. Die Schauspielerin Verena Altenberger bekam die Auszeichnung für die beste Schauspielerin. Zum ersten Mal wurde der Jannet Fechner-Preis für Regieassistenz vergeben. Der deutsche Regisseur Johannes Schaaf überreichte seiner damaligen Assistentin Münchnerin Helga Asenbaum die Trophäe. Der Drehbuchautor und Regisseur Roland Klick ist der diesjährige Ehrenpreisträger.

DJV sieht Pressefreiheit in Osteuropa kritisch Journalistenverband verabschiedet Resolution Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat eine Resolution zur Pressefreiheit in Osteuropa verabschiedet. In dem Papier appelliert der Verband "an die Organe der EU und die betroffenen Regierungen, die Freiheit der Medien zu respektieren und ihre Durchsetzung aktiv zu verfolgen", wie der DJV vom Verbandstag in Würzburg mitteilte. "In unserer direkten Nachbarschaft, in Polen, wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einem Staatsfunk umgebaut", sagte Bundesvorsitzender Frank Überall. Kritische Journalisten hätten es in dem Land schwer, würden mundtot gemacht. Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Mazedonien werden in der DJV-Resolution als weitere Negativbeispiele aufgeführt. Die EU-Kommission müsse mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern. Auch in der Türkei muss sich aus Sicht der 220 DJV-Delegierten die Situation der Journalisten dringend verbessern. Deshalb werde die Bundesregierung aufgefordert, sich mit Nachdruck für die Journalisten in der Türkei einzusetzen.