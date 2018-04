Am heutigen Samstag wird in Berlin unter dem Motto "Gemeinsam gegen Mietenwahnsinn" demonstriert. Wenn man Mieten absichern wolle, dann müssten bestehende Mietverhältnisse vor krassen Steigerungen geschützt werden, fordert der Humangeograph Daniel Mullis. Mehr

Der Westen hat den Stellvertreterkrieg in Syrien verloren, sagt Michael Lüders. Nach dem übereilten Militärschlag der USA, Frankreichs und Großbritanniens zeichnen sich nun die Konfliktlinien für größere Konfrontationen in den nächsten Monaten ab, so der Politikwissenschaftler.Mehr