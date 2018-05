Kulturnachrichten

Freitag, 11. Mai 2018

Spotify löscht Musik von R. Kelly aus Playlisten Hintergrund ist neue Richtlinie des Streamingdienstes Nach Missbrauchsvorwürfen gegen R. Kelly löscht der Streamingdienst Spotify die Musik des R&B-Sängers aus seinen Playlisten. Seit heute tauchen seine Titel nicht mehr in den von Spotify gepflegten Listen auf, wie das Magazin "Billboard" unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichtete. Verfügbar bleibe die Musik des dreifachen Grammy-Gewinners aber weiterhin. R. Kelly hat weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft. Hintergrund des Schritts ist eine neue Richtlinie bei Spotify zu Hassinhalten und gewalttätigem Verhalten der Künstler. Danach kann sexuelle Gewalt oder Gewalt gegen Kinder eines Künstlers "beeinträchtigen, wie wir mit diesem Künstler zusammenarbeiten", heißt es darin. In bestimmten Playlisten soll die Musik von R. Kelly nicht mehr auftauchen. Die Auswahl des Spotify-Programms solle "unsere Werte reflektieren", eine Zensur solle es aber nicht geben. Seit 1994 haben mehrere Frauen dem 51-Jährigen vorgeworfen, sie sexuell genötigt oder emotional missbraucht zu haben.

Schauspielerin Wiebke Puls mit 3sat-Preis geehrt "Puls strahlt in allen Facetten", urteilte die Jury Schauspielerin Wiebke Puls ist beim Berliner Theatertreffen mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet worden. Die 44-Jährige erhielt die Auszeichnung für ihre darstellerische Leistung in Christoper Rüpings Brecht-Inszenierung "Trommeln in der Nacht" von den Münchner Kammerspielen. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. "Ob naturalistisches Reenactment, expressiv-komödiantisch oder als Klangkörper für Brechts Sprache. Immer begibt sie sich voll und ganz in ihre Rolle. Kompromisslos und mutig. Kurz: Wiebke Puls strahlt in allen Facetten", urteilte die Preisjury. Diese schauspielerische Qualität zeige sie seit Jahren als Ensemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele. Der 3sat-Preis wird für eine "künstlerisch innovative Leistung" vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderen Sandra Hüller, Milo Rau und Herbert Fritsch.

Brandattacke auf Trierer Karl-Marx-Statue Sachschaden sei nicht entstanden, berichtete die Polizei Auf die erst kürzlich in Trier errichtete Statue des Philosophen Karl Marx ist eine Brandattacke verübt worden. Ein an dem Bronze-Denkmal befestigtes Banner sei angezündet worden, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr habe das Spruchband gelöscht. Sachschaden sei nicht entstanden. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen Unbekannt auf. Einem Sprecher zufolge wurde das Banner komplett zerstört, so dass auch keine Schrift zu erkennen gewesen ist. Am Denkmal selbst waren am Morgen noch kleinere Aschereste zu sehen. Es war erst am vergangenen Samstag zum 200. Geburtstag von Marx enthüllt worden. Ein Sprecher der Stadt Trier bedauerte den Zwischenfall: "Bei der Enthüllung der Statue haben sich viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zur Marx-Statue friedlich und respektvoll damit auseinandergesetzt. Es ist schade, dass es nun zum Versuch einer Sachbeschädigung gekommen ist."

Göttinger Händel-Festspiele eröffnet Festival beginnt mit Oratorium "Judas Maccabaeus" Am Abend sind die Internationalen Händel-Festspiele in Göttingen eröffnet worden. Bis zum 21. Mai sind rund 75 Veranstaltungen geplant, darunter etwa 30 Konzerte und Opern-Aufführungen, wie die Festspiele-Gesellschaft mitteilte. Mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler werden erwartet. Das Motto des Festivals - "Konflikte" - wurde anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gewählt. Allein sechsmal wird die Oper "Arminio" aufgeführt, deren Handlung vor dem Hintergrund der Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. angesiedelt ist. Auf dem Programm stehen außerdem mehrere Chorwerke des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel über kriegerische Auseinandersetzungen, siegreiche Schlachten und gefeierte Friedensschlüsse. Festspiele zu Ehren von Händel (1685-1759) finden in Göttingen seit 1920 statt - sie gelten damit als das weltweit älteste Barock-Festival.