Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. April 2018

Spike Lee, Godard und Wenders beim Festival in Cannes Festival gibt Programm bekannt Der amerikanische Regisseur Spike Lee wird auf dem Filmfestival in Cannes seinen neuen Film "BlacKkKlansman" im Wettbewerb vorstellen. Das teilte die Festivalleitung in Paris mit. Um die Goldene Palme konkurriert auch der französische Altmeister Jean-Luc Godard mit "Le Livre d'image". Eröffnet wird das 71. Festival von Cannes am 8. Mai mit "Everbody Knows" (Todos Lo Saben) des iranischen Regisseurs und Oscarpreisträgers Asghar Farhadi. Der Film mit Penelope Cruz und Javier Bardem läuft ebenfalls im Hauptrennen. Außerhalb des Wettbewerbs stellt Wim Wenders seinen Dokumentarfilm "Pope Francis. A man of his word" über Papst Franziskus vor. Vorsitzende der Wettbewerbs-Jury ist die australische Schauspielerin Cate Blanchett. Das Festival dauert bis zum 19. Mai.

Fall Dieter Wedel: Abschlussbericht liegt vor Betroffenen wurde kein nachhaltiger Schutz gewährt Der vorläufige Abschlussbericht des Saarländischen Rundfunks zum Fall Dieter Wedel kritisiert Machtkonzentration und fehlendes Handeln der Verantwortlichen. "Insgesamt sind die damaligen Funktionsträger bei Telefilm Saar und SR an heutigen Maßstäben gemessen der besonderen Verantwortung, die nach der Erhebung der Vorwürfe angebracht gewesen wären, nicht gerecht geworden", erklärte der Leiter der Taskforce, Justiziar Bernd Radeck. Im Januar hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" über Anschuldigungen mehrerer Darstellerinnen berichtet, die dem heute 75 Jahre alten Regisseur Wedel sexuelle Übergriffe am Rande von Dreharbeiten vorwerfen. Die mutmaßlichen Fälle liegen mehrere Jahrzehnte zurück. Der Regisseur bestreitet die Darstellungen. Die "Zeit" stützte ihre Berichterstattung unter anderem auf Akten aus dem Archiv des SR zur Serienproduktion "Bretter, die die Welt bedeuten" in den 1980er Jahren.

Bayreuths Opernhaus wird wiedereröffnet Die Sanierung hat rund 30 Millionen Euro gekostet Sechs Jahre dauerte die aufwendige Sanierung, nun öffnet das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wieder. Dazu kommt die Oper auf die Bühne, die schon zur Eröffnung 1748 gegeben wurde: "Artaserse" von Johann Adolph Hasse.

Das Opernhaus gilt als einzigartiges Zeugnis barocker Theaterkultur und steht deshalb seit 2012 auf die Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Errichten ließ es die Markgräfin Wilhelmine (1709-1758). Die preußische Prinzessin machte aus der Provinzstadt Bayreuth ein Zentrum für Kunst und Kultur. Das Markgräfliche Opernhaus war auch der Grund, warum der Komponist Richard Wagner im 19. Jahrhundert nach Bayreuth kam. Das barocke Haus erwies sich dann allerdings für seine Bühnen-Ideen als unbrauchbar, deshalb lies er das Festspielhaus bauen. So hat Bayreuth zwei weltweit bedeutsame Opernhäuser vorzuweisen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kevin Spacey Offenbar weitere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen den Schauspieler In Kalifornien beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit Vorwürfen gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Kalifornien prüft einen Fall, der gut 25 Jahre zurückliegen soll. Die Angelegenheit "wird geprüft", teilte die Polizei im Bezirk Los Angeles mit. Nach Angaben der Polizei wirft ein Mann Spacey vor, im Herbst 1992 in West Hollywood einen sexuellen Übergriff auf ihn verübt zu haben. Dem seien die Ermittler seit Dezember nachgegangen und hätten den Fall am 5. April einer Arbeitsgruppe für Sexualverbrechen in der Unterhaltungsbranche bei der örtlichen Bezirksstaatsanwaltschaft übertragen. Nachdem die Vorwürfe gegen Spacey bekannt geworden waren, hat der Schauspieler neben seiner Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards" auch seine Künstleragentur verloren. Künftige Projekte des 58-Jährigen liegen auf Eis.

Netflix nimmt nicht am Filmfest in Cannes teil Festival verlangt, dass Wettbewerbsbeiträge im Kino gelaufen sein müssen Netflix zieht seine Filme aus dem Filmfestival in Cannes ab. Das Festival hatte zuvor entschieden, dass alle eingereichten Beiträge für den Wettbewerb in Frankreich im Kino gelaufen sein müssen. Das schließt Filme des Streamingdienstes faktisch aus. Netflix-Chef Ted Sarandos sagte, die Bewerbungskriterien seien voll und ganz gegen den Geist eines jeden Festivals in der Welt. Netflix könnte seine Filme beim Festival in Cannes theoretisch noch außerhalb des Wettbewerbs um die Goldene Palme zeigen, doch das schloss Sarandos in einem Interview mit der Zeitschrift Variety aus. Die Filmemacher sollten dort nicht respektlos behandelt werden, sondern faire Chancen haben. Beim letzten Festival hatten zwei Netflix-Produktionen Premieren in Cannes, was viele Kinobesitzer und Gewerkschaften in Frankreich verärgert hatte - denn Netflix gab die Filme nicht für das Kino frei. Das nächste Festival in Cannes findet im Mai statt.