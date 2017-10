Spaziergänge mit Prominenten Mit Heinrich Bedford-Strohm durch Coburg

Moderation: Renate Schönfelder

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in seiner Heimatstadt Coburg (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Hier hat er seine Jugend verbracht und war später Pfarrer der Morizkirche: Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm spaziert mit Renate Schönfelder durch das fränkische Coburg.

Seit zwei Jahren ist Heinrich Bedford-Strohm Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Theologe nimmt aktiv an gesellschaftlichen Debatten teil. Er sieht die Aufgabe der Kirchen auch darin, einer zunehmend säkularen Gesellschaft, eine ethische und soziale Grundorientierung zu geben. So tritt Bedford-Strohm für eine neue politische Kultur ein, die auch Politikern zugesteht, sich irren und Fehler machen zu dürfen. Das öffentliche Zeigen von Schwäche dürfe nicht bestraft werden, sondern müsse als Teil des Menschseins angenommen werden.

Der 56-Jährige wurde als Sohn eines Pfarrers in der oberschwäbischen Kleinstadt Memmingen geboren. Seine Jugend verbrachte er im fränkischen Coburg, wo er später als Pfarrer an der Morizkirche tätig war, bevor er sich wissenschaftlich mit theologischen und gesellschaftlichen Fragen an den Universitäten von Gießen, Bamberg und in New York widmete.

Am Reformationstag, am 31. Oktober, beginnt anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation offiziell das Lutherjahr 2017.

Bilder vom Spaziergang

Renate Schönfelder begleitet Heinrich Bedford-Strohm durch seine Heimatstadt Coburg.

(Google Maps)

Hören Sie eine Wiederholung der Sendung vom 23. Oktober 2016.

