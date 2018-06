Spaziergänge mit Prominenten Mit Cordula Stratmann durch Köln

Moderation: Olaf Kosert

Cordula Stratmann am Rheinufer auf der sogenannten "Schäl Sick", der falschen Rheinseite, gegenüber der Stadt. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Cordula Stratmann ist das beste Beispiel dafür, dass eine Düsseldorferin durchaus Gefallen an Köln finden kann, denn dort lebt die 53-jährige Schauspielerin und Komikerin seit vielen Jahren. An einem regnerischen Frühlingstag führt sie uns durch ihre Wahlheimat.

Von der neuen Uferpromenade auf der "falschen Rheinseite" genießt Cordula Stratmann den Blick auf die Stadt mit dem mächtigen Dom. Doch es ist weniger die Innenstadt als das Leben und die Menschen in den einzelnen Quartieren, das sie an Köln so mag: ein Bummel über den Klettenberger Wochenmarkt mit seinen Blumen- und Gemüsehändlern, der Plausch am Reibekuchenstand oder die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gremberghoven.

Cordula Stratmann und Moderator Olaf Kosert beim Reibekuchen-Essen auf dem Klettenbergmarkt in Köln. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Erst Familientheapeutin, dann Komikerin

Für eine Karnevalssitzung erfand Cordula Stratmann die Kunstfigur Annemie Hülchrath, die als etwas naive Reinemachfrau mit rheinischem Charme zu allem etwas zu sagen hatte. Von der Karnevalsbühne machte sie den Sprung ins Fernsehen, war Teil der WDR-Sendung "Zimmer frei" und erhielt für ihre Auftritte in verschiedenen Comedy-Reihen den Deutschen Fernsehpreis und den Deutschen Comedypreis. Vor all dem Medienrummel arbeitete die studierte Sozialarbeiterin als Familientherapeutin beim Kölner Jugendamt.

Die Komikerin und Schauspielerin Cordula Stratmann (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)