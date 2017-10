Kulturnachrichten

Samstag, 14. Oktober 2017

Spanien liefert Schriftsteller Akhanli nicht an Türkei aus Ministerrat entscheidet, das Auslieferungsverfahren nicht fortzusetzen Spanien liefert den deutschtürkischen Schriftsteller Dogan Akhanli aus Köln nicht an die Türkei aus. Das teilte das spanische Justizministerium in Madrid mit. Der Ministerrat in Madrid habe entsprechend eines Vorschlags von Justizminister Rafael Catalá entschieden, das Auslieferungsverfahren an die Türkei nicht fortzusetzen, heißt es in einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Akhanli war am 19. August bei einem Spanienurlaub wegen eines türkischen Fahndungsaufrufs festgenommen worden. Einen Tag später wurde er freigelassen, musste sich seither aber wöchentlich bei der Polizei melden. Die Türkei wirf ihm Beteiligung an einem Raubmord vor. Akhanli bestreitet das und sieht politische Motive hinter dem Auslieferungsantrag.

Deutscher Kulturrat für Reformen bei der UNESCO Exekutivrat wählt neue Generaldirektorin Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk Kultur: Viele Entscheidungen seien über die Hintertür durchgesetzt worden, das habe zu einer Verhärtung geführt. Dazu gehöre etwa der Beschluss, Palästina einen besonderen Status zu geben. Das müsse aufgebrochen werden, damit Israel und die USA zurückkämen, so Zimmermann. Die UNESCO war in schwere Turbulenzen geraten, da die USA und Israel am Donnerstag überraschend ihren Austritt angekündigt hatten. Unterdessen hat der Exekutivrat der Organisation die frühere französische Kulturministerin Azoulay zur neuen Generaldirektorin gewählt. Die 45-jährige setzte sich am Freitagabend bei einer Abstimmung in Paris durch. Azoulay bekam zwei Stimmen mehr als ihr Konkurrent aus Katar. Die UNESCO-Generalkonferenz muss das Ergebnis noch am 10. November bestätigen. Fünf Tage danach soll die neue Generaldirektorin ihr Amt antreten.

Entscheidung über Gomringer-Gedicht noch offen Vorschlagsfrist zur Neugestaltung verlängert Der Streit um ein angeblich sexistisches Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer bleibt vorerst in der Schwebe. Die Alice Salomon Hochschule Berlin, an deren Fassade das Gedicht angebracht ist, hat die Vorschlagsfrist zur Neugestaltung der Außenwand bis Ende Oktober verlängert. Man wolle auch den Erstsemestern die Möglichkeit geben, sich in die Debatte einzubringen, sagte eine Sprecherin. Angehörige der Hochschule hatten moniert, das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Sie beziehen sich dabei auf den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Daraufhin hatte die Hochschulleitung ein partizipatives Verfahren für eine mögliche Neugestaltung der Fassade ausgeschrieben. Der Fall erregte international Aufsehen. Die Schriftstellervereinigung Deutsches PEN-Zentrum warnte vor Zensur.