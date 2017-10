Kulturnachrichten

Freitag, 13. Oktober 2017

Spanien liefert Schriftsteller Akhanli nicht an Türkei aus Ministerrat entscheidet, das Auslieferungsverfahren nicht fortzusetzen Spanien liefert den deutschtürkischen Schriftsteller Dogan Akhanli aus Köln nicht an die Türkei aus. Das teilte das spanische Justizministerium in Madrid mit. Der Ministerrat in Madrid habe entsprechend eines Vorschlags von Justizminister Rafael Catalá entschieden, das Auslieferungsverfahren an die Türkei nicht fortzusetzen, heißt es in einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Akhanli war am 19. August bei einem Spanienurlaub wegen eines türkischen Fahndungsaufrufs festgenommen worden. Einen Tag später wurde er freigelassen, musste sich seither aber wöchentlich bei der Polizei melden. Die Türkei wirf ihm Beteiligung an einem Raubmord vor. Akhanli bestreitet das und sieht politische Motive hinter dem Auslieferungsantrag.

Entscheidung über Gomringer-Gedicht noch offen Vorschlagsfrist zur Neugestaltung verlängert Der Streit um ein angeblich sexistisches Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer bleibt vorerst in der Schwebe. Die Alice Salomon Hochschule Berlin, an deren Fassade das Gedicht angebracht ist, hat die Vorschlagsfrist zur Neugestaltung der Außenwand bis Ende Oktober verlängert. Man wolle auch den Erstsemestern die Möglichkeit geben, sich in die Debatte einzubringen, sagte eine Sprecherin. Angehörige der Hochschule hatten moniert, das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Sie beziehen sich dabei auf den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer". Daraufhin hatte die Hochschulleitung ein partizipatives Verfahren für eine mögliche Neugestaltung der Fassade ausgeschrieben. Der Fall erregte international Aufsehen. Die Schriftstellervereinigung Deutsches PEN-Zentrum warnte vor Zensur.

Studie: Grundschüler schlechter in Mathe und Deutsch Studie spricht von einem "signifikant negativen Trend" Die Leistungen von Viertklässlern haben sich nach einem bundesweiten Test in den vergangenen fünf Jahren beim Rechnen, in der Rechtschreibung und beim Zuhören teilweise deutlich verschlechtert. Nach dem in Berlin veröffentlichten "IQB-Bildungstrend 2016" blieben nur die Leistungen im Lesen gegenüber der Vergleichsstudie 2011 stabil. Bei der Orthografie erreichen nur noch 55 Prozent der Viertklässler die Regelstandards statt vormals 65, im Fach Mathematik sankt der Wert von 68 auf 62 Prozent. Dabei zeigen sich erbliche Unterschiede im Ländervergleich: Beim Lesen und Zuhören lagen die Viertklässler in Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein vorn, in der Rechtschreibung in Bayern und im Saarland. Schlusslicht bilden in allen drei Bereichen Bremen und Berlin. Laut Studie hat sich die Zusammensetzung der Schülerschaft deutlich geändert: Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund wuchs seit 2011 um mehr als ein Drittel auf 34 Prozent. Auch gibt es mehr Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Schriftstellerverbände fordern Standards für Verträge Schriftsteller befürchten "Umsonstkultur" Die fortschreitende Digitalisierung der Buchbranche alarmiert die Schriftstellerverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In einer gemeinsamen "10-Punkte-Charta" verlangten sie auf der Frankfurter Buchmesse Mindeststandards für Verlagsverträge. Gerade bei der digitalen Verwertung ihrer Werke müssten Autoren zustimmen und finanziell beteiligt werden. Neue digitale Anbieter im Markt führten trotz Musterverträgen zur "Erodierung der Verlagslandschaft", kritisierte die Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller, Eva Leipprand. Durch die wachsende Zahl von "Self-Publishern" werde durch billige Preise für Bücher allmählich eine "Umsonstkultur" in der Branche etabliert.

Daniel Hope wird Künstlerischer Leiter an Frauenkirche Hope: Dresdner Frauenkirche ist Symbol für Frieden, Versöhnung und Toleranz Der renommierte südafrikanisch-britische Geiger Daniel Hope übernimmt die neu geschaffene Position des Künstlerischen Leiters der Dresdner Frauenkirche. Er verantwortet das Konzertprogramm von 2019 bis 2024. Der sozial engagierte Wahlberliner, der als Brückenbauer zwischen künstlerischen Welten, Generationen und Religionen gilt, wird an der Frauenkirche auch das Thema Frieden und Versöhnung mit ausgestalten. Er zeigte sich besorgt "über jeden Ruck nach rechts". Man müsse versuchen, Menschen zuzuhören, betonte Hope. "Die Musik bietet diese Chance, so dass man zumindest auf einen Dialog hoffen kann." Hopes Familie emigrierte wegen der Apartheid nach Paris. Er studierte an der Royal Academy of Musik und war das jüngste Mitglied des Beaux Arts Trios.

Unverständnis über Ausstieg aus Unesco USA und Israel wollen UN-Kulturorganisation verlassen Der angekündigte Austritt der USA und Israel aus der UN-Kulturorganisation Unesco hat Unverständnis ausgelöst. Bundesaußenminister Gabriel sagte, es gebe keinen Zweifel daran, dass Deutschland die Unesco weiterhin unterstütze und Mitglied bleibe. Ein Sprecher der UN gab bekannt, Generalsekretär Guterres bedauere den Rückzug der beiden Länder zutiefst. Die USA und Israel werfen der Unesco nach der Aufnahme Palästinas und einer Reihe von Beschlüssen israelfeindliche Tendenzen vor. Der Austritt soll Ende Dezember 2018 wirksam werden.

Deutsche Filmemacher holen Studenten-Oscars Benrath und Preuss in Los Angeles ausgezeichnet Zwei deutsche Nachwuchs-Filmemacher sind in der Nacht in Los Angeles mit dem sogenannten Studenten-Oscar ausgezeichnet worden. Katja Benrath von der Hamburg Media School erhielt in der Kategorie internationaler Kurzfilm den Preis für ihren in Kenia gedrehten Film "Watu Wote/All of Us". Johannes Preuss von der Filmakademie Baden-Württemberg gewann mit seiner Reportage "Galamsey – Für eine Handvoll Gold" über Goldgräber in Ghana ebenfalls den Studenten-Oscar. Neben den beiden deutschen Filmemachern wurden 15 Kollegen von US-Hochschulen ausgezeichnet. Mit den Studenten-Oscars ehrt die Oscar-Akademie in Beverly Hills seit 1972 Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen in den USA.

New Yorker Polizei ermittelt im Fall Harvey Weinstein Oscar Akademie berät über Ausschluss des Produzenten Nach den Sex-Vorwürfen gegen Harvey Weinstein will die New Yorker Polizei eine eigentlich bereits abgeschlossene Ermittlung gegen den Hollywood-Mogul aus dem Jahr 2004 neu aufrollen. Es werde untersucht, ob es zusätzliche Beschwerden und Hinweise zu dem Thema gebe, sagte eine Sprecherin der New Yorker Polizei. Worum es bei den Vorwürfen genau geht, wollte die Polizei bislang nicht sagen. Derweil kündigte die Oscar-Akademie für Samstag eine Dringlichkeitssitzung an, um über den möglichen Ausschluss des Filmproduzenten zu beraten. Am Mittwoch hatte bereits der britische Filmverband BAFTA seine Mitgliedschaft ausgesetzt.

Georgien ist 2018 Ehrengast der Buchmesse 90 Neuübersetzungen ins Deutsche sind geplant Nach Frankreich in diesem Jahr ist Georgien 2018 Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Unter dem Motto "Georgia - Made by Characters" werden neben der Literatur und der Kultur das georgische Alphabet im Vordergrund stehen, wie Buchmesse-Direktor Juergen Boos ankündigte. Es zähle mit seinen 33 kunstvoll geschwungenen Buchstaben zum Unesco-Welterbe. Seit 2010 wurden nach Angaben des Ehrengast-Teams bereits mehr als 65 georgische Bücher in deutschsprachigen Ländern veröffentlicht. Im Rahmen des Ehrengastauftritts seien weitere 90 Neuübersetzungen geplant. Die Palette georgischer Literatur reiche von Erzählungen, Epen und Poesie über Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur bis hin zu Kriminalromanen und einer Sammlung von kritischen Essays.

Jonathan Franzen bekommt Schirrmacher-Preis Franzen nutzt Dankesrede zur Kritik am digitalen Wandel Der in diesem Jahr zum dritten Mal verliehene Frank-Schirrmacher-Preis geht an den amerikanischen Romanschriftsteller Jonathan Franzen. Der mit 20.000 Schweizer Franken dotierte Preis wird für herausragende Leistungen zum Verständnis des Zeitgeschehens verliehen und soll an den Publizisten Frank Schirrmacher erinnern, der bis zu seinem Tod im Juni 2014 Mitherausgeber dieser Zeitung war. Franzen werde, so der Stiftungsrat, für sein "vielseitig hellhöriges Werk ausgezeichnet, das unsere Gegenwart und deren Befindlichkeiten mit Empathie, Kalkül und Ironie zur Erscheinung bringt". Bei der Preisverleihung kritisierte der Schriftsteller die sozialen Medien. Sie machten die Welt zu einem intoleranten Ort, der nur Konformisten toleriere und alle anderen mit Hass überziehe. Die Laudatio hielt der Internet-Experte und Blogger Sascha Lobo.