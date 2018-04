Kulturnachrichten

Freitag, 20. April 2018

Soros-Stiftung zieht von Budapest nach Berlin Die Stiftung weicht damit offenbar dem Druck der Regierung Die Stiftung des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros schließt ihr Büro in Budapest und will stattdessen eine Filiale in Berlin eröffnen. Der Umzug sei für den Sommer geplant, berichtete die österreichische Zeitung "Die Presse". Soros unterstützt mit seinem Geld Bemühungen, liberale Werte und das Streben nach offenen Grenzen in Osteuropa stärker zu verankern. Er gilt als Kritiker von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der schärfer gegen zuwanderungsfreundliche Nichtregierungsorganisationen vorgehen will.

Ben-Witter-Preis für Christian Bartel Der Preis wird im September in Hamburg verliehen Der renommierte Ben-Witter-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller und Journalisten Christian Bartel. Die Jury ehrt damit einen "brillanten Satiriker, einen ebenso heiteren wie bösen Beobachter politischer Phänomene und Phantome", teilte der Zeit-Verlag in Hamburg mit. "Ob Bartel sich der Traditionsoffensive der Bundeswehr annimmt oder dem deutschen Fetisch Auto: Seine subtilen Grotesken, zum größten Teil für die Berliner taz verfasst, steigern die Absurditäten unseres politischen und gesellschaftlichen Alltags fröhlich ins Monströse", hieß es.

Christian Bartel wurde1973 in Bonn geboren und hat sich auch als Romanautor («Betreutes Wohnen», Ullstein Verlag) und Poetry-Slammer einen Namen gemacht. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Er wird am 10. September im Hamburger Literaturhaus verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den 1993 gestorbenen Hamburger Schriftsteller und Journalist Ben Witter.

Keine Anklage im Todesfall Prince Der Musiker starb vor zwei Jahren an einer Überdosis Schmerzmitteln Zwei Jahre nach dem Tod des Rockstars Prince an einer Schmerzmittelüberdosis hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Es seien keine Beweise gefunden worden, erklärte der zuständige Staatsanwalt. Zugleich wurde bekannt, dass die Anklagebehörde sich mit jenem Arzt auf einen Vergleich geeinigt hat, der dem Rockstar eine Woche vor seinem Tod ein Schmerzmittel verschrieben haben soll. Der Arzt hatte eingeräumt, ein Rezept für Prince auf den Namen eines anderen ausgestellt zu haben. Allerdings wurde dieses Medikament nicht als Todesursache angegeben. Prince war offenar im Glauben, Tabletten des Schmerzmittels Vicodin einzunehmen, und nicht das Fentanyl, an dem er gestorben ist. Es gebe keine Beweise dafür, dass Princes Umfeld gewusst habe, dass diese Tabletten gefälscht gewesen seien.

Portman sagt Israel-Reise aus politischen Gründen ab Israels Kulturministerin reagiert empört Hollywood-Star Natalie Portman hat ihre Reise zu einer hochrangigen Preisverleihung in Jerusalem nach Veranstalterangaben "aus politischen Gründen" abgesagt. "Die jüngsten Ereignisse in Israel hat sie als extrem bedauerlich empfunden, und sie fühlt sich nicht wohl dabei, an einer öffentlichen Veranstaltung in Israel teilzunehmen", zitierte die Genesis-Stiftung Portmans Management. Israels Kulturministerin Miri Regev kritisierte die Entscheidung Portmans scharf. Sie warf der Schauspielerin nach einem Medienbericht vor, dem Druck der BDS-Bewegung nachgegeben zu haben. Die Bewegung setzt sich für einen Boykott Israels ein. Die in Israel geborene Schauspielerin sollte Ende Juni mit dem Genesis-Preis 2018 ausgezeichnet werden, der auch als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird. Er wird an Menschen vergeben, die durch ihre Leistung inspirieren und sich für jüdische Menschen und Werte engagieren. Die Veranstalter kündigten nun an, die Gala in Jerusalem abzusagen. Sie respektierten das Recht, öffentlich der Politik der israelischen Regierung zu widersprechen, fänden es aber traurig, dass die Oscar-Preisträgerin der Zeremonie "aus politischen Gründen" fernbleibe. "Wir fürchten, dass Frau Portmans Entscheidung unsere karitative Initiative politisiert. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren alles getan, dies zu vermeiden."

Kirche aus 5. Jahrhundert in Südfrankreich entdeckt Wahrscheinlich der älteste Nachweis des Christentums in Tarbes Im Garten der Kathedrale von Tarbes in Südfrankreich sind Überreste einer Kirche aus dem 5. oder 6. Jahrhundert entdeckt worden. Die Mauerteile seien sehr gut erhalten, sagte die zuständige Archäologin einer französischen Zeitung Teile der heutigen, romanischen Bischofskirche seien auf Fundamenten dieses frühmittelalterlichen Baus errichtet. Ausgegraben habe man auch ein vermauertes Grab mit einem Sarkophag, der ins 3. Jahrhundert zurückgehen könnte. Dies wäre der älteste Nachweis des Christentums in Tarbes am Pyrenäenrand.

Experte fordert Neuordnung der Medienaufsicht Förderalismus sei Anforderungen von Globalisierung nicht gewachsen Der ehemalige Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Norbert Schneider, fordert eine gemeinsame Medienanstalt der Länder, die sowohl den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch die Privatsender beaufsichtigen soll. Angesichts von Globalisierung und Digitalisierung stoße die föderal organisierte Medienregulierung in Deutschland zunehmend an ihre Grenzen, so Schneider. Medienrecht sei heute fast immer auch europäisches Recht, schreibt Schneider. Der Föderalismus sei diesen Anforderungen "nur unter extremen Anstrengungen, Verrenkungen und übrigens auch nur mit hohen Kosten verbunden gewachsen". Grundlage der Medienregulierung solle ein Staatsvertrag der Länder sein, schlägt Schneider vor.

Österreichs Ex-Bundespräsident Fischer mit "Gothaer Friedenstein" geehrt Laudator Gauck lobt Fischers Gabe zum demokratischen Dialog Der frühere österreichische Bundespräsident Heinz Fischer ist mit dem "Gothaer Friedenstein 2018" ausgezeichnet worden. Damit werde sein Einsatz für den Frieden in Europa gewürdigt, sagte der Vorstand der Kulturstiftung Gotha, Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), bei der feierlichen Preisvergabe. In seiner Festrede hob Laudator Joachim Gauck die Gabe Fischers zum demokratischen Dialog hervor. Der frühere deutsche Bundespräsident ging in seinen Ausführungen aber auch auf die Bedeutung von Freiheit und Demokratie in unserer Gesellschaft ein. Fischer war von 2004 bis 2016 österreichisches Staatsoberhaupt. Die Kulturstiftung Gotha verleiht den Preis "Der Friedenstein" seit 1998. Der undotierte Preis hat die Form einer Glasplatte auf einem Sandsteinsockel mit der Silhouette des Gothaer Schlosses Friedenstein. Er ist für Persönlichkeiten bestimmt, die sich besondere Verdienste um den Frieden und das soziale Miteinander in der Welt erworben haben. Zu den Geehrten zählen der Dirigent Kurt Masur (2000), die erste Frau im Weltraum Walentina Tereschkowa (2008) sowie Königin Silvia von Schweden (2014).

Nach Echo-Eklat: Helene Fischer meldet sich zu Wort Auftritt "unangemessen und beschämend" In der Diskussion um die Verleihung des Musikpreises Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang hat sich nun erstmals auch Schlagersängerin Helene Fischer zu Wort gemeldet: Auf ihrer Facebook-Seite schrieb die 17-fache Preisträgerin, sie habe den Auftritt der beiden Rapper „unangemessen und beschämend" gefunden. Man habe den „gewaltverherrlichenden, antisemitischen, homophoben und frauenverachtenden Texten ein Podium geboten". Zudem sei die Bedeutung des Echo von den Negativ-Berichten überlagert worden. Sie hoffe sehr, dass nun alle Verantwortlichen die Umsetzung des Echo überdenken würden. Denn für sie sei in diesem Jahr eine ethische Grenze klar überschritten worden. In den vergangenen Tagen hatten viele Musikerkollegen und Medien Helene Fischer aufgefordert, in der Diskussion um die Echo-Verleihung Stellung zu beziehen.

Demos für Rücktritt der Schwedischen Akademie Sechs Akademiemitglieder haben Rücktritt beantragt Tausende Schweden haben bei einer Demonstration in Stockholm den Rücktritt der gesamten Schwedischen Akademie gefordert, die seit 1901 über den Literaturnobelpreis entscheidet. Das Gremium hat sich bereits zu einem großen Teil in einem bizarren Streit über mutmaßliche sexuelle Übergriffe und Vetternwirtschaft des Ehemanns eines weiblichen Akademiemitglieds selbst zerlegt: Sechs der 18 Mitglider traten bis Donnerstag zurück. Die Zeitung "Dagens Nyheter" berichtete vor den Kundgebungen, die Schriftstellerin Lotta Lotass habe formell beantragt, das Gremium zu verlassen. Der Schirmherr der Akademie, König Carl XVI. Gustaf, hat eine Reform angekündigt und sich besorgt darüber geäußert, dass das Ansehen der Akademie "schwer beschädigt" zu werden drohe.

Einheitsdenkmal soll 17 Millionen Euro kosten Ursprünglich waren 10 Millionen Euro geplant Das in Berlin geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal soll nochmals teurer werden als bisher angenommen. Die kalkulierten Kosten steigen von ursprünglich 10 auf jetzt 17,12 Millionen Euro. Zuletzt war mit rund 15 Millionen Euro gerechnet worden. Ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wollte die Zahlen nicht bestätigen. Die neue Summe geht nach Angaben des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einem Bericht von Grütters an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Dieser hatte das schon seit Jahren geplante Projekt 2016 wegen des Kostenanstiegs vorübergehend gestoppt. Grund für den neuerlichen Aufschlag sind dem Bericht zufolge höhere Zuwendungen an die mit dem Bau beauftragte Agentur Milla & Partner sowie die teurere Sanierung des Sockels. Für den Verkauf des Grundstücks von Berlin an den Bund sei entgegen anderslautenden Berichten noch kein fester Preis vereinbart, hieß es mit Hinweis auf Grütters' Vorlage.

Plattenfirma lässt Zusammenarbeit mit Rappern ruhen Bertelsmann Music Group zieht Konsequenzen aus Antisemitismus-Debatte Nach Angaben eines Sprechers des Konzerns Bertelsmann soll die Zusammenarbeit mit den Musikern Farid Bang und Kollegah vorerst auf Eis gelegt werden. "Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen", sagte BMG-Chef Hartwig Masuch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Bertelsmann Music Group (BMG) mit Sitz in Berlin hatte in Kooperation mit den Musik-Labels Banger Musik und Alpha Music Empire der Rapper Farid Bang und Kollegah das umstrittene Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" veröffentlicht. Die Musiker waren vorige Woche für das Werk mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Textzeilen hatten eine Debatte um Antisemitismus und den Echo ausgelöst. Nach eigenen Angaben plant die Musikrechte-Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann ein Antisemitismus-Projekt an Schulen.

Uni Greifswald darf sich von Namenspatron trennen Namenskritiker verweisen auf Ernst Moritz Arndts nationalistisches Gedankengut Die Universität Greifswald darf sich von ihrem Namenspatron Ernst Moritz Arndt trennen. Das Land habe die von der Greifswalder Universität beantragte Namensänderung genehmigt, teilte das zuständige Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Die Grundordnung sieht künftig vor, dass die Hochschule den Namen "Universität Greifswald" führt. Die Diskussion um den Uni-Namen läuft bereits seit mehreren Jahren. Hauptargument für die Namensänderung war, dass wesentliche Positionen Arndts im Gegensatz zum Leitbild der Universität stünden. Der Schriftsteller und Greifswalder Geschichtsprofessor Ernst Moritz Arndt (1769-1860) hatte Anfang des 19. Jahrhunderts gegen die Besatzung Deutschlands durch Napoleon gekämpft. Seinen Namen trägt die Hochschule seit 1933. Die Verleihungsurkunde hatte der damalige NS-Politiker Hermann Göring unterzeichnet. Kritiker verweisen auf Arndts nationalistisches Gedankengut und antisemitische Tendenzen in seinen Schriften.