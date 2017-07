Sommerreihe Ferne Welten - Auf der Suche nach Leben im All

Von Robert Brammer

Das Weltall ist heute voller Galaxien. (NASA/ESA)

An vielen Planeten im All gibt es Möglichkeiten für außerirdisches Leben und extraterrestrische Organismen. Vieles davon liegt allerdings außerhalb unserer Vorstellungskraft.

Weltraumwissenschaftler vermuten allerdings, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Entdeckung erdähnlicher Planeten und die Analyse ihrer Atmosphäre - was auf deren Bewohnbarkeit und auf Zeichen von Leben schließen lässt - ein Routinevorgang geworden sein wird.

In unserem Planetensystem gibt es zum Beispiel Enceladus, einen blauweißen Satellitenmond des Saturn. Als die Raumsonde Cassini den Saturn passierte, überflog sie Enceladus in nur 50 Kilometer Höhe und funkte Aufnahmen von enormen Wassergeysiren zur Erde. Vielleicht also sind die Meere des Saturnmondes voll von Leben, was auch die faszinierende Frage aufwerfen würde, ob dessen DNA-Struktur derjenigen des Lebens auf der Erde entspricht oder ob es eine völlig eigenständige Evolution durchlaufen hat und die auch nicht auf Kohlenstoff basieren bräuchte.

Nach der Wahrscheinlichkeit müsste unsere Galaxie auch mit Leben in verschiedenen Stadien der Evolution gefüllt sein, Galaxien, die teilweise doppelt so alt sind wie die, in der die Erde sich befindet. Und die über Leben verfügen könnten, das bereits Milliarden Jahre älter ist, als das Leben auf unserem Planeten.

Unsere Themen in "Studio 9":

31.07., 7.40 Uhr: Wonach sucht man, wenn man nach Leben im All sucht? Gespräch mit Tilman Spohn, Astrophysiker und Leiter des Instituts für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

31.07., 17.07 Uhr: Warum intelligentes Leben im Weltall wahrscheinlich ist - Gespräch mit Stefan Klein, Wissenschaftsautor

01.08., 6.50 Uhr: Erkenntnisse der Rosetta-Mission - Gespräch mit Gerhard Schwehm, ehemaliger wissenschaftlicher Leiter der Rosetta-Mission bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA

01.08., 17.07 Uhr: Auf der Suche nach Biopigmenten von Sternen im All - Reportage von Thomas Wagner

02.08., 06.50 Uhr: Sind wir allein im Universum? Gespräch mit dem Wissenschaftsastronauten Ulrich Walter

02.08., 17.07 Uhr: Super-Teleskop in Chile soll nach bewohnbaren Planeten suchen - Reportage von Ivo Marusczyk

03.08., 7.40 Uhr: Die Plato-Mission - Gespräch mit Heike Rauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

4.08., 6.50 Uhr: Wie sieht der Erstkontakt mit Außerirdischen aus? Gespräch mit Daniel Gerritzen, Gründer des "Forschungsnetzwerks extraterrestrische Intelligenz"

4.08., 17.07 Uhr: Außerirdisches Leben in Literatur und Film - Gespräch mit dem Film- und Kulturkritiker Georg Seeßlen

5.08., 7.50 Uhr: Wie der Vatikan nach Leben im All sucht - Gespräch mit Guy Consolmagno, Chefastronom des Vatikan