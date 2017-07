Im Gegensatz zu ihrem Commissario Brunetti ist Donna Leon dauernd unterwegs. "Ich halte es nicht für notwendig, eine Heimat zu haben", sagt die in der Schweiz lebende Schriftstellerin. Geborgen fühle sie sich in ihren Büchern. Mehr

Wie fühlt sich das an, an entlegenen Orten nur noch von Stille umgeben zu sein? Wenn man wochenlang schweigt? Die Schriftstellerin Sara Maitland erzählt in "Das Buch der Stille" von der Sehnsucht nach Alleinsein - und was diese mit ihr gemacht hat.Mehr