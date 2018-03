Kulturnachrichten

Dienstag, 20. März 2018

Skulptur von Anselm Kiefer kommt nach New York Temporäre Platzierung vor Rockefeller Center Eine Skulptur des Künstlers Anselm Kiefer wird vor dem Rockefeller Center in New York platziert. "Uraeus" sei das erste Werk, das Kiefer je speziell für einen öffentlichen Raum in den USA geschaffen habe, teilte die Organisation Public Art Fund, die sich um Kunst in New York kümmert, mit. Die Skulptur besteht zum größten Teil aus Blei und zeigt ein auf einer Säule stehendes geöffneten Buch mit Flügeln, die sich über neun Meter spannen. Die Skulptur soll vom 2. Mai bis zum 22. Juli vor dem Rockefeller Center in Manhattan zu sehen sein. Anselm Kiefer studierte unter anderem bei Joseph Beuys und gilt als einer der bekanntesten deutschen Künstler der Nachkriegszeit.

Intendant Lilienthal verlässt Münchner Kammerspiele Experimentelles Theater führte zu Zuschauerrückgang Der Intendant der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, verlässt das Haus zum Ende seiner Vertragslaufzeit im Sommer 2020. In einer Mitteilung der Kammerspiele erkIärte er, in München sei kein Rückhalt für die Verlängerung seiner Arbeit gewährleistet, nachdem die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat einen Beschluss gegen eine Vertragsverlängerung gefasst habe. Münchens Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) bedauerte die Entscheidung Lilienthals: "Ein Theater mit Mut zum Experiment kann sich mit seinen Produktionen nie auf der sicheren Seite wähnen". Dennoch gehe das Team der Kammerspiele bewusst diesen Weg, dem leider nicht das gesamte Publikum folge." Lilienthal ist seit 2015 im Amt und gilt als umstritten, auch wegen seines Theaterverständnisses mit weniger klassischem Sprechtheater, mehr freien Gruppen, kollektivem Inszenieren und Performances. Weniger Zuschauer waren die Folge. In seiner zweiten Saison platzte eine Premiere, und mehrere Schauspielerinnen kündigten.

Moskauer Gogol Center zu Gast im Deutschen Theater 30 russische Künstler erwartet Beim Theaterprojekt "Gogol Center meets Deutsches Theater" werden sich Berlin und Moskau kulturell austauschen. Rund 30 Tänzer, Musiker und Schauspieler des Moskauer Gogol Centers werden für einen Gastbesuch ans Deutsche Theater kommen. Das teilte das Goethe-Institut, das das Treffen unterstützt. Vom 28. März bis 1. April werden die Inszenierungen "Kafka" und "Machine Müller" des Regisseurs Kirill Serebrennikov gezeigt. Serebrennikov wird nicht am Theateraustausch teilnehmen können. Der künstlerische Leiter des Moskauer Gogol Centers war im vergangenen August von den russischen Strafverfolgungsbehörden wegen angeblicher Veruntreuung unter Hausarrest gestellt worden. Neben den Vorführungen wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema "Phantasie und Zensur" sowie zwei Filmnächte geben, in denen Filme von und über Regisseur Serebrennikov gezeigt werden. Zuvor hatte das Deutsche Theater ein Gastspiel in Moskau aufgeführt.

Bavaria Filmproduktion mit neuem Chef Markus Zimmer soll Kinoproduktion stärken Das Medienunternehmen Bavaria Filmproduktion hat ab April mit Markus Zimmer (51) eine neue Leitung. Er werde auch für die Koordination aller Kinofilm-Aktivitäten der Bavaria Film Gruppe verantwortlich sein, teilte die Produktionsfirma in Grünwald bei München mit. Zimmer fungiere in der Position als Produzent und Ansprechpartner für nationale und internationale hochwertige Filme und Serien, an denen die Bavaria Film als Produzent oder Ko-Produzent beteiligt sei. Markus Zimmer war den Angaben zufolge bis Ende 2016 bei der Tele München Gruppe (TMG) tätig. Ab 1999 leitete er dort die TMG-Tochter Concorde Filmverleih GmbH. Als Produzent war Zimmer 2007 mit "Die Wolke" für den Deutschen Filmpreis nominiert.