Kulturnachrichten

Montag, 15. Mai 2017

Skulptur im Museum Barberini beschädigt Mann befestigte rotes Kreppband an "Jahrhundertschritt" von Wolfgang Mattheuer Im Innenhof des Kunstmuseums Barberini in Potsdam ist die Skulptur "Jahrhundertschritt" von Wolfgang Mattheuer (1927 - 2004) mit roter Farbe beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befestigte am Samstag ein 74-jähriger Mann ein circa 20 Meter langes rotes Kreppband an der Plastik. Weil es regnete, habe das Rot den Sockel der Skulptur und Marmorplatten im Umfeld verfärbt. Den Beamten habe der Mann gesagt, dass es sich um eine "Kunstaktion" handele. Unklar blieb, ob auch die Färbung beabsichtigt war. Nach Angaben der Polizei bekam der Mann ein Hausverbot. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Sommer 2016 war die Bronzestatue mit einem Kran an ihrem Standort platziert worden. Von dem fünf Meter großen und 700 Kilogramm schweren Kunstwerk existieren sechs Fassungen.

US-Schauspieler Powers Boothe ist tot Emmy-Gewinner starb im Alter von 68 Jahren in Los Angeles Der US-Schauspieler Powers Boothe ist tot. Der Charakterdarsteller sei am Sonntag im Alter von 68 Jahren an einer natürlichen Ursache in seinem Haus in Los Angeles gestorben, teilte sein Pressesprecher mit. Der aus Texas stammende Boothe war bekannt für seine Rolle als Bösewicht in der US-Fernsehserie "Deadwood". Ebenso spielte er in Filmen wie "Tombstone", "Sin City" und "The Avengers". 1980 hatte Boothe einen Emmy für seine Darstellung des Sektenführers Jim Jones im Fernsehfilm "Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones" ("Das Guyana-Massaker") gewonnen. In "Deadwood" spielte er den skrupellosen Saloon-Besitzer Cy Tolliver, in "Sin City" verkörperte er einen korrupten Senator.

Englands größte Pfarrkirche zum Münster erhoben Die Dreifaltigkeitskirche in Kingston upon Hull wurde zwischen 1320 und 1500 erbaut Englands größte Pfarrkirche im nordostenglischen Kingston upon Hull ist zum Münster erhoben worden. Wie die BBC berichtet, führte der anglikanische Erzbischof von York, John Sentamu, eine Schiffsprozession auf dem Fluss Humber an, um mit einer Laterne Kerzenlicht in die 700 Jahre alte Dreifaltigkeitskirche von Hull zu bringen. Mit dem Ehrentitel "minster" (Münster) kennzeichnet die anglikanische Kirche große Kirchen von regionaler Bedeutung. Das zwischen 1320 und 1500 erbaute Gotteshaus ist laut Bericht die größte Pfarrkirche des Landes, bezogen auf den Grundriss. Derzeit wird der Innenraum für mehrere Millionen Euro neu gestaltet. Zwischenzeitlich hatten Bürger der Stadt die Kirche vor der drohenden Schließung bewahrt. Die Dreifaltigkeitskirche ist die Taufkirche von William Wilberforce (1759-1833), des britischen Anführers im Kampf gegen Sklaverei und Sklavenhandel.

Grundsteinlegung für Maria-Theresia-Denkmal in Prag Anlass war der 300. Geburtstag der Monarchin am 13. Mai Im Park an der Prager Pulverbrücke ist am Wochenende der Grundstein für ein künftiges Maria-Theresia-Denkmal gelegt worden. Die symbolischen Hammerschläge für das Denkmal der österreichischen Kaiserin und Königin von Böhmen (1717 - 1780) machte Oberbürgermeisterin Adriana Krnacova, wie Radio Prag berichtet. Die Zeremonie wurde demnach mit mehreren Salven aus den Gewehren der Habsburger Garde abgeschlossen. Die militärische Einheit wurde von Darstellern in zeitgenössischen Uniformen nachgestellt. Das Denkmal soll fünfeinhalb Meter Höhe erreichen. Die Baukosten werden derzeit mit umgerechnet gut 110.000 Euro beziffert. Der 13. Mai war der 300. Geburtstag der Fürstin aus dem Hause Habsburg. Maria Theresia war von 1740 bis zu ihrem Tod 1780 regierende Erzherzogin von Österreich sowie Königin von Ungarn und Böhmen. Sie zählte zu den prägenden Monarchen der Epoche des aufgeklärten Absolutismus.

Portugal gewinnt erstmals beim ESC Sänger Salvador Sobral überzeugt Jury und Zuschauer Portugal hat erstmals den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Sänger Salvador Sobral holte beim Finale in Kiew sowohl bei der Jury als auch bei der Zuschauerabstimmung die meisten Punkte und ließ das in beiden Wertungen zweitplatzierte Bulgarien deutlich hinter sich. Deutschland enttäuschte erneut: Levina wurde Vorletzte mit nur sechs Punkten und damit lediglich einem Punkt mehr als der Letzte Spanien. Sobral gewann den 62. ESC mit der ungewöhnlichen Jazzballade "Amar Pelos Dois", die seine Schwester geschrieben hat. Im Gegensatz zu den oft schrillen und auf Effekte setzenden ESC-Liedern handelte es sich um ein melancholisches Lied, das der 27-jährige Musiker mit reduzierten Gesten und Bewegungen vortrug. Überlagert wurde der Wettbewerb vom Konflikt zwischen Gastgeber und Vorjahressieger Ukraine und Russland. Wegen eines Auftrittsverbots für die russische Sängerin verzichtete Russland auf seine Teilnahme. Kurz vor dem Finale sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko seine Teilnahme am ESC-Finale ab. Wegen Bombenangriffen auf die Stadt Awdijiwka und des Todes von Zivilisten habe er entschieden, nicht zuzuschauen, schrieb Poroschenko am Samstagabend auf seiner Facebook-Seite.