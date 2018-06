Kulturnachrichten

Mittwoch, 20. Juni 2018

Medien: Locarno-Chef Chatrian wird Berlinale-Direktor Kosslick-Nachfolger soll am Freitag bekanntgegeben werden Offiziell soll der Nachfolger von Berlinale-Direktor Dieter Kosslick erst am Freitag bekanntgegeben werden. Doch bereits am Dienstag wurde ein Name genannt: Wie die "B.Z." und die "Bild"-Zeitung berichten, soll Carlo Chatrian, Chef des Filmfestes von Locarno, die Leitung des Berliner Festivals übernehmen. Kosslick ist seit 2001 Chef der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Sein Vertrag läuft noch bis Mai 2019. Zuständig für die Suche nach einem geeigneten Nachfolger war die bundeseigene Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB). Unter der Leitung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die zugleich auch Aufsichtsratschefin der KBB ist, wurde eine Findungskommission eingerichtet. Diese hatte nach eigenen Angaben zahlreiche Gespräche mit Produzenten, Regisseuren, Schauspielern, Festivalkennern und auch Beschäftigten der Berlinale geführt. Die Berlinale ist neben Cannes und Venedig eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit.

#MeToo: Australien startet landesweite Befragung Laut Regierung wurde ein Fünftel der Australier schon einmal sexuell belästigt Australien will das Problem sexueller Belästigung mit Hilfe einer landesweiten Befragung näher untersuchen. Das kündigten die Regierung und die Australische Menschenrechtskommission AHRC an. Australien reagiere damit auf die weltweite Debatte um Sexismus und sexuelle Übergriffe, sagte die australische Anti-Diskriminierungsbeauftragte Jenkins. Die #MeToo-Debatte, in der Opfer sexueller Belästigung von Übergriffen berichten, war nach Vorwürfen gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ins Rollen gekommen. Ziel der auf zwölf Monate angelegten Untersuchung sei es, sexuelle Belästigung zu verhindern und angemessen auf Vorwürfe reagieren zu können, sagte Jenkins. Nach Regierungsangaben sind in Australien 20 Prozent aller Menschen über 15 Jahre schon einmal sexuell belästigt worden. Über zwei Drittel der Fälle hätten sich dabei am Arbeitsplatz ereignet.

King Crimson sagt Tournee 2019 wegen Brexit ab Unklarheit über bürokratischen Aufwand Die englische Progressive-Rock-Band King Crimson wird im kommenden Jahr nicht durch Europa reisen. Grund ist die unklare Zukunft für Arbeitsmigranten im Zuge des Brexit. Gitarrist und Bandleader Robert Fripp teilte mit, er wisse nicht, ob zum 50. Jubiläum der Band Visa nötig seien und welche Formalitäten es noch zu erledigen gebe. Steve Bullock - ein früherer Verhandlungsführer der britischen Regierung bei der EU in Brüssel, der zum Tonmeister umgesattelt hat - kommentierte bei Twitter: "Wie von der Musicians' Union, Musikern und Technikern regelmäßig vorhergesagt, schadet der Brexit Musikern und bedroht einen wichtigen britischen Export."

Sir Simon Rattle verabschiedet sich aus Berlin Chefdirigent der Philharmoniker gibt nach 16 Jahren sein letztes Konzert Nach 16 Jahren verabschiedet sich Sir Simon Rattle heute Abend offiziell von den Berliner Philharmonikern. Gustav Mahlers sechste Sinfonie steht auf dem Programm. Das Orchester hatte den Briten 2002 zum Nachfolger von Claudio Abbado zum neuen Chefdirigenten gewählt. Nachfolger von Rattle wird Kirill Petrenko, der zur Zeit Generalmusikdirektor der Bayrischen Staatsoper ist. Unter Rattle starteten die Philharmoniker mehrere neue Projekte, darunter ein Bildungsprogramm für junge Leute und das Live-Streaming der Konzerte aus der Philharmonie. Rattle ist bereits seit einem Jahr Chef beim London Symphony Orchestra. Sein allerletzter Auftritt als Orchesterchef ist am 24. Juni beim traditionellen Konzert der Philharmoniker in der Waldbühne geplant.

Rapper Jimmy Wopo in Pittsburgh erschossen Er war das zweite prominente Rap-Opfer in 24 Stunden Der US-Rapper Jimmy Wopo ist in Pittsburgh erschossen worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Unbekannter das Feuer auf das Auto des Musikers eröffnet und ihn tötlich verletzt. Wopos Manager Taylor Maglin bestätigte den Tod des Rappers via Facebook. Der 21-jährige Musiker mit dem Geburtsnamen Travon Smart war mit zahlreichen Videos auf YouTube vertreten, die jeweils mehr als eine Million Mal aufgerufen wurden. Dazu zählten die Titel "Elm Street" und "First Day Out". Am Montag war auch bekannt geworden, dass in Florida der aufstrebende US-Rapper XXXTentacion erschossen wurde. Auf den 20-Jährigen war vor einem Motorradladen geschossen worden. Im März war XXXTentacion, mit bürgerlichem Namen Jahseh Dwayne Onfroy, mit dem Werk "?" auf Nummer eins der Billboard-Albumcharts gelandet.

Michael-Jackson-Musical für 2020 angekündigt Christopher Wheeldon ist als Regisseur engagiert Ein Musical über das Leben des verstorbenen Popstars Michael Jackson soll im Jahr 2020 an den Broadway kommen. Das kündigten die Produktionsfirma Columbia Live Stage und Jacksons Nachlassverwalter am Dienstag an. Das Drehbuch soll von der New Yorker Dramatikerin und Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage kommen. Als Regisseur und Choreograf wurde der Brite Christopher Wheeldon mit ins Boot geholt, der 2015 für sein Musical "An American in Paris" mit einem Tony-Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Ein Titel für das geplante Michael Jackson-Musical steht noch nicht fest.

Literatur-Expertin Rosebrock erhält Didaktik-Preis Anerkennung für Rosebrocks Arbeit zur Leseförderung Die Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Cornelia Rosebrock erhält den Friedrich-Preis für Deutschdidaktik 2018. Ihre Arbeiten zur Leseförderung hätten die Unterrichtspraxis an Schulen im deutschsprachigen Raum maßgeblich verändert, teilte die Goethe-Universität Frankfurt am Main am Dienstag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis der Erhard-Friedrich-Stiftung wird im September in Hamburg verliehen. Rosebrock ist an der Universität Frankfurt Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit den Schwerpunkten Literaturdidaktik, literarisches Lernen und Lesesozialisation. Der Preis der Erhard-Friedrich-Stiftung wird alle zwei Jahre vergeben. Er trägt seinen Namen nach dem gleichnamigen Verleger.